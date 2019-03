Cuba prueba por primera vez la tecnología 4G en La Habana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una prueba con el servicio de datos móviles con tecnología 4G comenzará a aplicarse en La Habana a partir de este viernes, informaron especialistas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), el monopolio estatal de la comunicaciones de la isla.

El objetivo principal es evaluar el comportamiento de la red y evacuar parte del tráfico que actualmente se genera por el consumo de datos móviles en la capital cubana a través de la tecnología 3G, a la que tienen acceso los cubanos desde diciembre pasado, indicó la página oficial Cubadebate.

La prueba se iniciará en la zona norte de La Habana, en un área que comprende todo el litoral hasta la playa de Santa Fe (al oeste de la ciudad), que es donde ya están creadas las condiciones para el acceso, según explicó el jefe de grupo de acceso inalámbrico de la vicepresidencia de inversiones de ETECSA, Eliezer Samada.

En la actualidad el balneario turístico de Varadero y la ciudad vecina de Cárdenas ya cuentan con el acceso a la tecnología 4G, pero solo para roaming, precisó el funcionario.

DATO En Cuba —con 11,2 millones de habitantes— existen más de 5,3 millones de usuarios de líneas móviles y de acuerdo con datos publicados en enero pasado, más de 1,8 millones de cubanos habían activado el servicio de datos móviles con tecnología 3G en teléfonos celulares y esa red cubría el 66 % del territorio de la isla.

Además, avanzó que en un próximo paso, la prueba con la 4G deberá extenderse hasta la zona del puerto del Mariel, donde está enclavada la Zona Especial de Desarrollo, un importante centro empresarial y puerto mercante situado a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana.

Para estrenar la nueva tecnología en Cuba se han seleccionado clientes que habitualmente consumen al menos 2.5 gigabit (GB) en esta área durante un mes, según refirió la directora de Gestión de Canales de la vicepresidencia de Integración Comercial de la ETECSA, Yusnely Llano.

Con esa condición han sido identificados unos 10.000 clientes potenciales hasta el momento, detalló.

La directiva señaló que este paso permitirá evaluar la red y descongestionar la red 3G y aclaró que "se está introduciendo la tecnología y cuando estén las condiciones y una penetración importante se lanzará con ofertas específicas".

Adelantaron que para poder emplear esta red su terminal debe poseer la frecuencia de 1800 MHz FDD (División Dúplex de Frecuencia), norma utilizada por el 80% de los fabricantes de teléfonos móviles, y contar con tarjetas Universal Suscriber Identity Module (USIM), que tiene mayor capacidad de almacenamiento.

Asimismo advirtieron que durante la prueba los usuarios podrán hacer uso de la red, pero a partir de los mismos paquetes y tarifas que ya poseen, sin cambios de precios.

Actualmente la tarifa del servicio de datos móviles 3G para el paquete con velocidad de 600 megabits (MB) de descarga tiene un costo mensual de 7 pesos convertibles (CUC, equivalentes a US$ 7), la conexión libre a Internet con 1 GB cuesta 10 CUC (US$ 10), si es de 2,5 GB sube a 20 CUC (US$ 20) y el paquete mayor, de 4 GB, se adquiere por 30 CUC (US$ 30).