Cursos a distancia y con realidad virtual son la nueva apuesta de Senpai

A sus dos años y medio de vida, la primera academia de marketing digital en Uruguay, Senpai, no para de crecer. Además de duplicar en 2017 su cantidad de alumnos y facturación, ahora se prepara para dar un gran salto: la internacionalización.



En los próximos meses planea desembarcar con sus cursos a distancia en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia y Perú. Asimismo, abarcar todo el territorio nacional.



Para lograrlo, se implementará un modelo blended, que combinará materiales on demand con algunas instancias en vivo y que pretende llegarle al segmento joven de entre 18 y 30 años.



En una primera instancia, se ofrecerán los mismos cursos que se desarrollan en la academia física, pero más adelante se prevé generar contenidos más exclusivos.



En concreto, los que existen en la actualidad – y que hoy tienen las inscripciones abiertas en modalidad presencial para este primer semestre de 2018- son Analista Digital Senior, Analista en Marketing Digital, Google AdWords Professional, Google Analytics Professional, Planificador de Medios Digitales y Social Media Strategist. Además se desarrollan capacitaciones in company a medida de cada empresa.



«La idea de la expansión estaba desde un principio. Ahora es el momento ideal para hacerla, porque venimos creciendo sostenidamente, recorrimos un camino en el que ganamos un montón de know how y respaldo local», aseguró el director de Senpai, Facundo del Pino.



La propuesta de la academia logró ganarse en un acotado tiempo de vida la aceptación del mercado uruguayo. Lo cierto es que el año pasado tuvieron una concurrencia de más de 400 alumnos, lo que implicó que se aumentara el equipo de la institución, que hoy tiene una estructura operativa fija de cinco personas y 22 docentes.



Esto responde, en gran medida, a su especialización en marketing digital, dinamismo, amplio contenido práctico, un plantel docente con profundos conocimientos en la industria y su exhaustivo seguimiento a los alumnos, entre otros aspectos.



Este último punto es muy importante para la empresa, que busca transmitir esta esencia en los cursos online. Por esta razón, Senpai replicará su sistema de tutores, hará un seguimiento semanal de cada alumno y se asociará con instituciones para dar beneficios tales como descuentos en seminarios o eventos en los distintos países en los que esté presente.



Facundo del Pino: "Intentamos no quedarnos en el molde sino probar cosas nuevas, disruptivas y mantenernos ágiles en una industria que a veces parece muy rígida".

«Queremos generar ese sentido de pertenencia, que se involucren y se sientan parte de la familia Senpai, que tan importante es para nosotros», afirmó.



Disrupción en la educación

Siete de cada diez personas que se inscriben en un curso online no lo terminan. Para cambiar este escenario, la academia optó por innovar en su metodología y obtener un engagement mayor.



Es así que nacen los cursos que se desarrollan en base a la tecnología de realidad virtual. Es una herramienta con mucha potencialidad en el sector educativo, que tiene fuertes componentes de inmersión y con la que la gente además de aprender se divierte, explicó Del Pino.



«Es una excelente plataforma para aplicar componentes de storytelling, jugar con bandas sonoras, trasladar al alumno a lugares a los que no podría ir de forma física, entre otras cosas. Es un campo que con seguridad va a aportar mucho a la industria educativa y estamos en un momento de descubrimiento donde la creatividad y la ejecución ofrecen muchas oportunidades», agregó.



Para estos cursos, que están en una etapa de desarrollo y que abarcarán las mismas áreas temáticas que los otros, se planea vender el combo completo, es decir, que al momento en que una persona se inscriba se le otorguen tanto los cascos virtuales como el resto de los insumos necesarios para realizarlo.



«Intentamos no quedarnos en el molde sino probar cosas nuevas, disruptivas y mantenernos ágiles en una industria que a veces parece muy rígida. Internamente estamos convencidos de que con nuestra propuesta podemos competir, y por qué no liderar, nuestro rubro a nivel de América Latina», remató.