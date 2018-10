Daimler y Geely se meten en la "guerra del transporte" en China con una aplicación

El trato crea una nueva competencia contra Didi Chuxing, que actualmente domina un mercado chino y que ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años al pasar de 30 millones de usuarios en 2014 a 217 millones en 2017, según Bain & Co.



El mercado actualmente tiene un valor de US$ 23.000 millones y Didi representa el 90% de todas las reservas, dijo la consultora.



El presidente de Geely, Li Shufu, había adquirido una participación de un 9,69% en Daimler a principios de este año, y le pidió a Mercedes-Benz que estableciera una alianza para contrarrestar mejor la amenaza de las nuevas empresas de movilidad.



La inversión de Li reavivó el temor en Alemania a que conocimientos tecnológicos caigan en manos chinas. Daimler inicialmente se mostró reacio a la posibilidad de una alianza, en parte por temores de que pueda molestar al actual socio chino de Mercedes, BAIC



"La empresa de conjunta proporcionará servicios de movilidad en varias ciudades chinas usando vehículos premium, incluidos, entre otros, vehículos Mercedes-Benz", dijo Daimler en un comunicado.



La empresa a partes iguales tendrá su sede en Hangzhou, China, y usará vehículos Mercedes Clase S, Clase E y Clase V, entre otros. Los términos financieros y los planes de inversión no fueron revelados.



[EN BASE A REUTERS]