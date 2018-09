Dan el visto bueno para que Apple compre a la aplicación Shazam

La adquisición, anunciada en diciembre último, ayudará al fabricante del iPhone a competir mejor con Spotify, líder entre los servicios de transmisión en línea de música. Shazam identifica las canciones cuando un teléfono móvil es apuntado hacia una fuente de sonido.



"Después de analizar exhaustivamente los datos de usuarios y de música de Shazam, determinamos que su adquisición por parte de Apple no reducirá la competencia en el mercado de música digital por streaming", dijo en un comunicado la comisaria de la Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager.



"Los datos son claves en la economía digital. Por lo tanto, tenemos que revisar cuidadosamente las transacciones que llevan a la adquisición de importantes conjuntos de datos, incluyendo algunos que podrían ser delicados comercialmente", agregó.



La Comisión Europea abrió una investigación completa sobre la adquisición en abril, reflejando sus recientes preocupaciones respecto a compañías que podrían comprar a rivales, que cuentan con una gran cantidad de datos, para extraerles información o expulsar a otros del mercado.



Reuters reportó el mes pasado a fuentes diciendo que Apple obtendría la aprobación antimonopolio incondicional de la Unión Europea para la compra tras la investigación solicitada por siete países europeos, entre ellos Francia, Italia, España y Suecia.



El gigante tecnológico no ha dado una cifra por el acuerdo, pero el sitio web de noticias tecnológicas TechCrunch informó en su momento que el precio podría ascender a US$ 400 millones, muy por debajo de la valoración más reciente de Shazam de US$ 1.000 millones.



[EN BASE A REUTERS]