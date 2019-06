David Cameron ficha como asesor de una empresa de inteligencia artificial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ex primer ministro británico David Cameron, que abandonó la jefatura de Gobierno del Reino Unido en junio de 2016, tras el referéndum del "brexit", ha fichado por la empresa de inteligencia artificial Afiniti.



La firma anunció este viernes que el político conservador, de 53 años, presidirá su consejo asesor, al que también pertenecen el ex primer ministro francés François Fillon y el antiguo director ejecutivo de la petrolera BP John Browne, entre otros.



La compañía, fundada por el empresario estadounidense-paquistaní Zia Chishti, está especializada en aplicaciones de inteligencia artificial para ser utilizadas en centros de atención al cliente.



Cameron ha mantenido un perfil bajo desde que anunció su dimisión como primer ministro del Reino Unido, un día después del plebiscito en el que el 51,9 % de los votantes optaron por abandonar la Unión Europea, tras seis años al frente del Ejecutivo.



Desde entonces, ha ocupado cargos en algunas organizaciones sin ánimo de lucro, como la sanitaria Alzheimer Research UK y National Citizen Service, dedicada a desarrollar programas sociales para jóvenes.



Tras abandonar la residencia oficial del número 10 de Downing Street, Cameron vendió los derechos de sus memorias a la editorial William Collins por 800.000 libras (unos US$ 1.004.577).



El libro iba a ser publicado el año pasado, pero su salida al mercado se ha pospuesto hasta el próximo otoño.