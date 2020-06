Deportividad y elegancia sobre cuatro ruedas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Llegaron los modelos SEAT León 1.2 TSI Style y Style Plus a la empresa Homero De León. El Seat León fue el coche más vendido por sexto año consecutivo en España, desde 2014 a 2019. En materia de seguridad este vehículo obtuvo el máximo puntaje para adultos y niños en Europa y en América Latina. Estos modelos traen gran equipamiento de fábrica, como los faros full LED, conectividad Full Link compatible con Android Auto / Apple CarPlay; el Style Plus con Techo panorámico corredizo eléctrico y Cámara marcha atrás.



Su motor turbo de 1.2 TSI, manual de 5 relaciones, produce una potencia máxima de 110 cv entre las 4.600 y 5.600 RPM y un torque de 175Nm entre las 1.400 y 4.000 vueltas. Su baúl es de 390 L.



En equipamiento de seguridad, se destaca el sistema de bloqueo de frenos, así como la asistencia de frenado de emergencia. Cuenta también con advertencia de presión de neumáticos, control de tracción con diferencial autoblocante y control de estabilidad.



Dispone de seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos cortinas), alarma

volumétrica, sensores delanteros y traseros y cámara marcha atrás.



En su interior, coronado con un techo panorámico corredizo eléctrico, nos encontramos con un sistema multimedia Touch Infotainment con pantalla de 8”, vidrios eléctricos, climatizador bi-zona, asientos delanteros regulable en altura, control crucero. Su capacidad del maletero es de 390 litros.

SEAT LEÓN CUPRA



Este modelo de la marca española está nuevamente disponible en Uruguay, El vehículo más deportivo de SEAT, importado desde Martorell, Barcelona. Este modelo siempre ha destacado por sus prestaciones y su nivel de equipamiento, pero también por su relación calidad/precio y por su diseño.



Su motor turbo de 2.0 TSI, produce una potencia máxima de 290 cv entre las 5.900 y 6.400 RPM y un torque de 350Nm entre las 1.700 y 1.800 vueltas, una aceleración de 0 a 100 km/h en 5.9 segundos. Cuenta con una transmisión automática secuencial de seis relaciones y doble embriague (DSG) y levas al volante. Incluye el sistema Cupra Drive Profile para elegir entre cuatro modos de conducción: Comfort, Sport, Cupra e Individual.



En equipamiento de seguridad presenta siete airbags, control de tracción, control de estabilidad, faros antinieblas delanteros y traseros, sistemas de frenos de última generación, que incluye asistencia de freno anti-multi colisión y repartidor electrónico de fuerza de frenado.



También dispone de control de velocidad crucero, sensor de estacionamiento delantero y trasero, sensor de lluvia, asistente de arranque en pendiente, cámara marcha atrás, alarma antirrobo y regulación en marcha del alcance de luces automática dinámicas, entre otras prestaciones.



En su interior, tiene tapizado en alcántara y cuero, asientos delanteros calefaccionados, cajones bajo los asientos delanteros, asiento trasero rebatible 60/40, asiento conductor y acompañante regulable en altura, regulación en altura y profundidad del volante. Dispone además de techo panorámico corredizo.



Su nivel de confort también es superior, con botón de encendido Start-Stop, cuadro de instrumento digital, pantalla multimedia de 8”, entre otros



PRECIOS Y GARANTÍA



Sus precios son:

SEAT León 1.2 TSI Style US$ 33.950.

SEAT León 1.2 TSI Style Plus: US$ 35.950.

SEAT León 2.0 TSI Cupra: US$ 59.950.



Tiene garantía de 5 años o 100.000 km con el respaldo de la firma Homero De León, ubicada en Av. Libertador 1777.