Desconocido pagó US$ 3,3 millones por compartir mesa con Warren Buffett

Un comprador anónimo pagó US$ 3,3 millones en una subasta benéfica para almorzar con Warren Buffett, uno de los inversores más importantes del mundo y cabeza del holding Berkshire Hathaway.



Los ingresos serán destinados a Glide Foundation, una organización que asiste a personas sin recursos económicos y con problemas de adicción.



La actividad caritativa es organizada por el multimillonario estadounidense desde hace 18 años. En 2008 superó el millón de dólares recaudados; entre 2012 y 2016, las ofertas ganadoras marcaron jugosos ingresos de US$ 3,4 millones.



Finalmente, en 2017 un pastor anónimo pagó US$ 2,7 millones. En esta ocasión, el almuerzo con el ganador actual tendrá lugar en el restaurante Smith & Wollensky, en Manhattan. El millonario prometió conversar de todo.