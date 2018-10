Desestiman demanda contra Google por privacidad en los iPhone

Los demandantes dijeron que Google había accedido ilegalmente a detalles de los datos de navegación en Internet de los usuarios de iPhone esquivando la configuración de privacidad en el navegador Safari entre junio de 2011 y febrero de 2012, indicó la agencia Reuters.



Richard Lloyd, un activista de los derechos de los consumidores que encabezaba la demanda judicial "Google You Owe Us" (Google Tú Nos Debes), estimó que aproximadamente 4,5 millones de personas se habían visto afectadas por el "Safari Workaround" y querían que el gigante tecnológico pagara varios cientos de dólares en daños a cada individuo afectado.



Google había argumentado que la demanda colectiva presentada por Lloyd, el único demandante identificado, no era válida y no debía seguir adelante.



"No se discute que se puede argumentar que el supuesto papel de Google en la recopilación, cotejo y uso de los datos obtenidos a través de 'Safari Workaround' fue censurable y una violación de sus deberes", dijo el juez, Mark Warby, en su fallo.



Sin embargo, el magistrado dijo que el caso presentado por Lloyd no justificaba la afirmación de que él y sus representados habían sufrido el "daño" especificado en la Ley de Protección de Datos de Reino Unido, y que el tribunal no podía permitir que siguiera adelante dicha acción representativa.



En su fallo, dijo que los principales beneficiarios de la demanda habrían sido aquellos que la financiaron y los abogados.