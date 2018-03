Después de 130 años, Coca Cola lanzará su primera bebida con alcohol

Coca Cola lanzará este año el primer producto con alcohol de la empresa después de 130 años de existencia. Será en Japón , con un producto que pertenece a la categoría conocida como Chu-Hi, que se elabora con una bebida destilada llamada shochu y agua con gas, además de algunos aromatizantes. El shochu tiene una graduación alcohólica cercana al 25%.



Jorge Garduño, presidente de la unidad comercial en el país asiático y hasta hace un año director general de Coca-Cola Iberia, aseguró que esta bebida con alcohol será "única" en la historia de la compañía, ya que la empresa siempre se centró en bebidas no alcohólicas.



A pesar de ello, lo califica como un "experimento modesto para una porción específica" del mercado de la compañía. "La categoría Chu-Hi se encuentra casi exclusivamente en Japón. No creo que en el resto del mundo se espere ver este tipo de productos de Coca-Cola", explicó el ejecutivo, según consigna el diario El País de Madrid.



Garduño, al frente del negocio japonés desde julio del año pasado, incluyó la bebida con alcohol dentro del catálogo de nuevos productos, que saldrán al mercado en breve. "No hemos experimentado anteriormente en la categoría de bajo contenido de alcohol. Es un ejemplo de cómo seguimos explorando oportunidades fuera de nuestras áreas centrales", aseguró el directivo mexicano.



Durante décadas, la comercialización de Coca-Cola en Japón se destacó como un mercado casi único por su extenso portfolio de bebidas. Solo en 2016, la compañía lanzó 100 nuevos productos, algunos con marcas nuevas y otros como variaciones de las más populares.



En Japón, Coca-Cola suele incorporar nuevos sabores, como el de la marca de té Ayataka. También tienen una variante de bebidas llamada Foshu, que significa alimentos específicos para usos de salud, y que cuentan con certificado del Gobierno. Entre ellas, está, por ejemplo, la Coca-Cola con fibra, comercializada como Coca-Cola Plus; un Aquarius con 1000 mg de vitamina C; o Galcau sleepwater, una bebida con L-teanina, un aminoácido al que se atribuyen propiedades para reducir la ansiedad e inducir al sueño.

