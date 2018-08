Los días del envase del kétchup Kraft Heinz están contados

Los días de los envases de kétchup podrían estar contados, ya que Kraft Heinz Co. planea renovar sus diseños de envases en todo el mundo para encontrar alternativas más ecológicas.



El gigante de la industria de los alimentos con sede en Chicago informó el martes que para el año 2025, hará que el 100% de sus envases sean reciclables, reutilizables o compostables en todo el mundo. Durante los próximos siete años, la compañía se asociará con expertos, organizaciones y coaliciones industriales para desarrollar materiales reciclados alternativos en sus envases.



Kraft Heinz se une a otras empresas de consumo como Unilever, Procter & Gamble, Nestlé SA y Colgate Palmolive, que han establecido plazos explícitos para hacer que sus productos sean más amigables con el medioambiente. El objetivo podría implicar importantes cambios para algunos de los productos más conocidos de Kraft Heinz, según Caroline Krajewski, titular de reputación corporativa global.



El envase de kétchup Heinz, el empaquetado multilaminado de los jugos Capri Sun y el envoltorio de paquetes individuales del queso Kraft Singles no se pueden reciclar fácilmente a través de los programas municipales regulares. El empaquetado multilaminado utiliza papel de aluminio y plástico, que no se pueden separar fácilmente.

"Todo está sobre la mesa", dijo Krajewski en una entrevista. "Tenemos un camino difícil por delante en ciertos tipos de envases, y hay temas en los que tendremos que unirnos a terceros y coaliciones industriales ya que ninguno de nosotros puede avanzar en esa área solo".



Tanto los consumidores como los inversionistas han presionado en los últimos años a la compañía para que reacondicione sus envases, dijo Krajewski. Más de un 13% de los accionistas respaldó en la asamblea anual de abril la propuesta de un inversionista que solicitó un informe sobre la capacidad de reciclaje de sus envases.



Kraft Heinz ha reducido la lista de productos que vende en bolsas listas para beber y superó su objetivo de recortar 50.000 toneladas métricas de envases optimizando su diseño para productos como los macarrones Kraft Easy Mac Cups, dijo Krajewski. La compañía está recolectando datos para establecer un nivel referencial respecto de qué cantidad de sus envases es reciclable y compostable, y planea dar a conocer esa información, dijo.



Kraft Heinz aún no sabe cómo abordará los envases no reciclables y no reutilizables, como los envases de kétchup. Heinz rediseñó en 2010 el envase con dispensador de aluminio y plástico de 50 años de antigüedad para transformarlo en un envase más grande del tipo "dip & squeeze", que reduce los residuos pero que no se puede reciclar debido a su cubierta de aluminio.



Los envases nuevos deberán equilibrar la sostenibilidad con los requisitos de seguridad alimentaria, vida útil, distribución, costo y apariencia, dijo Krajewski.



Otra opción es desarrollar una forma de hacer que el envase actual sea más reciclable o compostable.



"Realmente estamos entrando en territorio nuevo", dijo Krajewski. "Ahora tenemos este lapso de siete años para crear una nueva solución. Donde no exista una solución técnica, tendremos que encontrar una".