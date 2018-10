Las diez personas más ricas del mundo ganaron US$ 1.000 millones en un día

Acostumbrados a romper récords, el grupo de las diez personas más millonarias del mundo anotó un nuevo hito, ya que, por primera vez en la historia, sumaron mil millones de dólares a sus fortunas durante un día. Esto, de acuerdo con el Índice de multimillonarios de Bloomberg, que monitorea capitales desde 2012.



El hecho ocurrió el martes pasado y se debió principalmente al repunte de la bolsa en Estados Unidos, luego de la baja que había sufrido la semana pasada. Esto significó que personajes como Jeff Bezos, quien ostenta el primer lugar; Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett y Amancio Ortega, entre otros, marcaran un hito en sus negocios y vida de multimillonarios, en una lista en la que solo hay hombres.



En total, los 10 hombres más ricos del mundo sumaron US$ 16.800 millones a sus fortunas el día martes.



Con estos datos, el grupo acumulaba un patrimonio total de US$ 749.200 millones aproximadamente, siendo liderado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, cuya fortuna asciende a US$ 150 mil millones.