Disney ahorraría US$ 90 millones sin Depp en "Piratas del Caribe"

La sexta entrega de las películas de "Piratas del Caribe" no contará con la presencia del entrañable pirata Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp desde la primera cinta.



Esto le ahorraría a Disney unos US$ 90 millones -correspondientes al salario del actor estadounidense- de acuerdo con los cálculos que realizó la revista Forbes.



Los rumores también asegurarían que se trata de un intento para desvincularse de él luego de que fuera acusado de violencia doméstica por parte de su exmujer, la también actriz Amber Heard.



El estudio cinematográfico había anunciado hace cerca de un mes que no contarían con la presencia de Depp en la próxima entrega de la saga, la cual está ya en marcha e incluso cuenta con los guionistas de "Deadpool 2".