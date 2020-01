Disney+ es la aplicación más descargada en EE.UU. con 30 millones de compras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La aplicación Disney+, que permite acceder al catálogo de "streaming" del gigante del entretenimiento, fue la aplicación más descargada en Estados Unidos desde su lanzamiento con más de 30 millones de adquisiciones en los dispositivos de Apple y Android.

Según un informe sobre el último trimestre de 2019 de la consultora Sensor Tower, especializada en aplicaciones para aparatos móviles, Disney también recaudó más de US$ 50 millones con las suscripciones mensuales y anuales a su servicio de contenidos en internet.

Los ingresos de la compañía superaron a los de otras plataformas establecidas como HBO y Netflix, además de convertirse en el mejor mes para una compañía de contenidos en internet al mejorar la recaudación que cosechó HBO en verano de 2017 por el estreno de la séptima temporada de "Game of Thrones", con la que se apuntó el anterior récord.



No obstante, los registros del informe solo incluyen datos de la App Store y Google Play, las tiendas de aplicaciones de Apple y Android, y no contempla descargas indirectas o en dispositivos de televisión inteligente como Amazon Fire o Roku.



De acuerdo con Sensor Tower, desde su lanzamiento en noviembre, Disney+ acaparó el 34% del mercado de descargas y superó las de Hulu y Amazon Prime Video en todo 2019.



Netflix, su principal competidor, se conformó durante el último trimestre con el 11% de cuota, aunque lidera en EE.UU. con 60 millones de suscripciones y también en el mundo entero con 158.



Por su parte, a pesar de los estudios de consultoras externas, Disney no ha proporcionado informes oficiales sobre su recién inaugurada plataforma de "streaming", aunque se espera que los haga públicos el próximo 4 de febrero en su ronda informativa para inversores.



Desde el 13 de noviembre, Disney pisó fuerte en el mundo del "streaming" con un catálogo que incluye todas sus películas clásicas -desde Mickey Mouse a "Frozen"-, más las factorías completas de Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic y sus canales para el público infantil.



Su primera gran serie, "The Mandalorian", ha estado en boca de todos gracias al personaje de "Baby Yoda", muy comentado en redes sociales.