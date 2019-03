Mientras Disney despide a 3.000 empleados tras fusión, Fox otorga bonificaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de completar la adquisición de 21st Century Fox, Disney empezó a tomar medidas para despedir a 3.000 trabajadores el jueves 21 de marzo, con el fin de generar ahorros de hasta US$ 2.000 millones, según informó Los Angeles Times.



Muy diferente es el trato de la compañía Fox hacia sus empleados tras la fusión: se les está entregando una bonificación de acciones, en función a los años en que laboraron en la empresa.



De acuerdo con Variety, el CEO de Fox, Lachlan Murdoch, realizó una reunión con toda la compañía, en la que anunció que cada empleado con por lo menos 20 de años de labor recibirá acciones por un valor de US$3.000; mientras que los que trabajaron por un tiempo más corto, recibirán menores bonos.



"Todos ustedes son dueños", dijo Murdoch a los empleados. "Todos y cada uno de ustedes tienen una voz y queremos que se escuche", añadió.



Cabe destacar que la absorción por US$ 71.300 millones comprende a los principales activos de Fox, entre los que se incluyen sus estudios de televisión y cine bajo el sello 20th Century Fox, sus canales por cable de entretenimiento y sus acciones en el marco internacional. Así, Fox se unirá a estudios como Pixar, Marvel y Lucasfilm, todos ya bajo la propiedad de The Walt Disney Company.



Además de los despidos de empleados de Disney, también se prevé un recorte por puestos de trabajo que se superponer entre las dos empresas. Variety dijo que los despidos de alto nivel ya han iniciado, con varios ejecutivos de marketing y distribución de Fox afectados. Se espera que los despidos afecten más al estudio de cine de Fox.