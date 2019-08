Disney+: ¿de qué se trata el servicio, cuánto costará y desde dónde se podrá contratar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De la guerra entre los servicios de streaming los más beneficiados son los usuarios, amantes de películas y series. Entre las principales plataformas están Netflix, Amazon, HBO, Fox; entre otros. Esta inevitable ‘batalla’ ha llevado a una de las casas televisivas más grandes del mundo a meterse en el negocio. Nos referimos a Disney+, que llegará en unos meses para ser un poderoso competidor en este creciente y cada vez más saturado mercado.

The Walt Disney Company está buscando cambiar completamente el panorama de la transmisión con el lanzamiento de su muy esperado servicio de streaming. La plataforma de transmisión, además, llegará con un modesto precio y con la biblioteca más codiciada de quizás cualquier otra opción del rubro.



Dueño de Marvel, Pixar, Star Wars y 21st Century Fox, durante los últimos años Disney se había conformado con recibir millonarias sumas por licenciar sus películas y series a las plataformas de streaming. Sin embargo, pronto cambiará de estrategia y con su propio servicio de transmisión se pondrá en enfrentamiento directo con veteranas en el negocio como Netflix y Amazon Prime Video.



¿Cuándo estará disponible Disney Plus?



El servicio Disney+ se lanzará el 12 de noviembre en los Estados Unidos. Además, la compañía ha anunciado que ese mismo día la plataforma se lanzará en otros dos mercados: Canadá y los Países Bajos.



Asimismo, una semana después, el 19 de noviembre, Disney+ se lanzará en Australia y Nueva Zelanda.



¿Y en el resto del mundo? Si bien la empresa no ha anunciado cuándo llegará su servicio al resto de principales territorios del mundo, se espera que Disney lance la plataforma de streaming dentro de los dos primeros años de funcionamiento.

¿Cuánto costará Disney Plus?



Disney+ costará US$ 6.99 por mes en Estados Unidos, o por una suscripción anual de US$ 69.99.



En los Países Bajos, el precio será € 6.99 por mes (€ 69.99 por año)



Para tener Disney+ en Australia, el usuario tendrá que pagar $ 8.99 AUD por ($ 89.99 por año)



En Nueva Zelanda, el servicio costará $ 9.99 NZD por mes ($ 99.99 por año).



A pesar de que Disney+ será uno de los servicios de transmisión más asequibles en el mercado, The Walt Disney Company está brindando a las personas en Estados Unidos la oportunidad de ahorrar aún más. Para aquellos que asistan a la Expo D23 2019 en Anaheim, California del 23 al 26 de agosto, o cualquier persona con una suscripción a D23 Gold, tendrá un descuento importante en la nueva plataforma de streaming de la compañía.



Es decir, el “Founders Circle” (Círculo de Fundadores) de Disney+ será una promoción especial disponible para aquellos que asistan a la exposición o asociados con la suscripción D23. Los usuarios pueden registrarse para formar parte de este selecto grupo y obtener un descuento de $ 23 por año cuando se suscriban por tres años al servicio, que tiene un descuento promedio del 33% anual.



Esta oferta está disponible solo por el fin de semana durante la exposición de Disney, pero se podrá registrar online hasta el 2 de setiembre, siempre que ya seas miembro de D23.

¿En dónde se podrá ver Disney Plus?



Disney+ estará disponible para transmitir y suscribirse en una multitud de dispositivos diferentes. Estos son los lugares donde podrá utilizar el acceso al servicio de Disney:

-Apple (iPhone, iPad, iPod touch y Apple TV, y totalmente integrado con la aplicación Apple TV; los clientes pueden suscribirse a Disney+ mediante la compra desde la aplicación).

-Google (teléfonos Android, dispositivos Android TV, Google Chromecast y dispositivos integrados Chromecast).

-Microsoft (Xbox One).

-Sony / Sony Interactive Entertainment (PlayStation4 y todos los televisores Sony basados en Android).

-Roku (reproductores de transmisión Roku y modelos Roku TV).

Películas, series y documentales que veremos en Disney Plus.



Además de contener la enorme biblioteca de películas y programas de televisión que ya pertenecen a House of Mouse, Disney+ producirá nuevos originales en los mundos de Pixar, Star Wars y Marvel Cinematic Universe; así como National Geographic.



Marvel Studios solo planea lanzar cinco espectáculos diferentes en el servicio de streaming en los próximos años.



En total, Disney Plus podría contar con unas 100 películas recientes, más 400 antiguas y unos 7.500 episodios de series. Además, con Fox como parte de la familia, significará que los Simpsons también estarán disponibles en la plataforma.



En base a El Comercio / GDA