Disney sube precios de las entradas a sus parques de diversiones

A partir de ahora el "lugar más feliz del mundo" será un poco más caro para sus millones de visitantes. Esto, luego de que los parques de Disney en Estados Unidos anunciaran que aumentaron los valores de sus tickets diarios y pases anuales, dependiendo de la demanda de visitantes cada día.



Mientras que los pases para ingresar a Disneyland aumentarán de US$ 110 a US$ 117 por persona, las entradas para Magic Kingdom en un día de alta afluencia subirán de US$ 124 a US$ 129.



Los tickets del parque ubicado en Anaheim California, por su parte, sufrirán la mayor alza, aumentando desde US$ 124 a US$ 135.



Con esta fórmula, la compañía de Mickey Mouse no solo buscará aumentar los millonarios beneficios que generan sus famosos parques de atracciones, sino que también mejorar la experiencia de sus visitantes al disminuir los tiempos de espera.

RELACIONADAS De la mano de Disney, Star Wars tendrá dos parques temáticos y un hotel para 2019 By Antonio Larronda De la mano de Disney, Star Wars tendrá dos parques temáticos y un hotel para 2019 De la mano de Disney, Star Wars tendrá dos parques temáticos y un hotel para 2019 Grupo Walt Disney anuncia un bono de US$ 1.000 a sus empleados By Elisa Tuyare Grupo Walt Disney anuncia un bono de US$ 1.000 a sus empleados Grupo Walt Disney anuncia un bono de US$ 1.000 a sus empleados Disney contrata a exejecutivo de Apple para enfrentar a Netflix By Elisa Tuyare Disney contrata a exejecutivo de Apple para enfrentar a Netflix Disney contrata a exejecutivo de Apple para enfrentar a Netflix