"Nos distinguimos en el exterior por el nivel de nuestros técnicos"

Berkes va rumbo a celebrar sus 80 años en 2019. Su consolidación en el mercado local como una de las empresas más destacadas en el rubro de la construcción y montaje industrial y su fuerte presencia internacional no la frenan, por el contrario, la estimulan a seguir creciendo.



La empresa uruguaya de capital nacional, que cuenta con un equipo de 1.000 personas, ejecuta entre 20 y 30 proyectos al año.



Así lo afirmó su gerente general, Diego Aramendía, al enumerar sus principales participaciones entre las que destacan la construcción de una nueva planta de cemento para Cielo Azul en Treinta Tres; el shopping center del grupo Lecueder de Avenida Italia y Mariscala; las ampliaciones del Hospital Británico, del SMI, del Aguada Park; plantas industriales como la de Nestlé; y en varios consorcios dentro del marco de las obras de Participación Pública Privada (PPP).



Fuera de fronteras, la compañía está desarrollando actualmente grandes proyectos como una planta de generación de energía a biomasa en Guyana Francesa, una caldera de quema de cáscara de girasol en Hungría, una unidad para ensayo de gasificación de residuos urbanos para la industria del cemento en Francia, y una caldera de servicio para una planta nuclear en Argentina, entre otros tantos emprendimientos.



Fruto de esta variedad de proyectos, la compañía estima cerrar el año con una facturación de entre US$ 90 millones y US$ 100 millones.



La permanencia en el tiempo de Berkes es resultado de la estrategia de la empresa. A nivel local buscaron diversificar sus servicios y ampliar la base de trabajo. «Uruguay es un mercado acotado y optamos por incluirle más patas a la mesa, cosa de que si una se cae, la firma logre seguir

funcionando», explicó su presidente Pablo Bocchi.



En el plano internacional su diferenciación se basa en la ingeniería y tecnología, «fruto de un know how de muchos años».



Apuesta y valores

El principal objetivo de la firma es impulsar su desarrollo en el exterior. Hoy el 15% proviene de la actividad internacional, pero la proyección al 2023 es que esa cifra crezca al 30%.



En esos planes aparece el crecimiento en Brasil, donde la compañía uruguaya trabaja a través de la alianza Bremer – Berkes, tras la formación de una empresa de montajes mecánicos a partes iguales con su socio brasileño. En adición, Berkes Hispana está emplazada en Madrid con un staff fijo en vías de expansión. A su vez, según las necesidades y el tamaño del proyecto, se desplaza personal desde Uruguay.



«Nuestra meta a futuro es agrandar la empresa de Europa, apostar a Brasil y luego pensar en otro destino para instalarnos como puede ser Argentina», comentó Bocchi. En el país vecino no desembarcron aún con oficinas propias, pero sí trabajan con proyectos puntuales. Esa amplia presencia en el exterior le permite a la empresa conocer las diferentes culturas de los mercados.



En ese sentido, Aramendía dijo que los clientes del exterior muchas veces son más exigentes, profesionales y con un nivel más alto de cumplimiento. Esto le demanda a Berkes una preparación muy fuerte para estar a la alturas de esas expectativas, comentó.



En ese marco, los ejecutivos valoraron la formación profesional de los técnicos uruguayos como una fortaleza. «La universidad ha formado muy buenos técnicos, muy competentes, con bastante compromiso de trabajo. Es un elemento interesante, que nos ha permitido salir al exterior», destacó Bocchi.



Este valor se acompaña con la filosofía de la firma que promueve el respeto, la seriedad y velar por su personal. «Procuramos que todos se sientan respaldados y orgullosos de estar acá. Un equipo convencido e involucrado es invencible», afirmó Bocchi. Alineado con esto, la organización promueve el desarrollo del talento. De hecho, Bocchi y Aramandía son un ejemplo de esto, pues ingresaron muy jóvenes a la empresa y fueron escalando hasta alcanzar los puestos que hoy ocupan.



retos El desafío en el rubro El principal reto que la compañía debe enfrentar a nivel local son las relaciones laborales, según concordaron el presidente de Berkes, Pablo Bocchi, y el gerente general, Diego Aramendía. «Se ha transformado en un asunto de primer orden. Hoy posiblemente sea uno de los aspectos que frenan a algunas empresas que evalúan instalarse en Uruguay», aseguró Bocchi para añadir que el país debe trabajar en este punto para potenciar la industria.