El doble valor de la apuesta a la seguridad en depósitos

La seguridad de los depósitos tiene un impacto directo en la operativa de las empresas, tanto en lo humano (apunta a evitar accidentes, tema que desde 2014 es abordado por la ley de responsabilidad penal empresarial) como a nivel económico (el objetivo es preservar el buen estado de productos, mercaderías y maquinarias puestos a producir). Es por ello que prevenir, haciendo las inversiones adecuadas, tiene una relevancia central.



En ese marco, «es muy importante saber qué elementos (logísticos) se utilizarán en función del producto que se tiene», dijo Gabriel Noachas, director de Prontometal, firma especializada en soluciones en logística para empresas, desde pymes a clientes de gran porte.



Noachas es ingeniero en mecánica, especializado en producción, robótica y resistencia de materiales. Realizó su Maestría (M.S.c.) en el instituto Technion de Israel.



Pese a ser una prioridad, hay empresas que todavía hoy abordan los temas de seguridad del depósito «al final del camino», señaló Noachas. Otro problema surge cuando las organizaciones compran productos directamente en el exterior sin asesorarse y pierden de vista que éstos no son adecuados para los insumos que almacenan o no ofrecen el debido respaldo posventa.



Para evitar estos dolores de cabeza, Noachas aconseja encarar la seguridad en depósitos desde el inicio de la obra asociada al depósito y en función de tres conceptos básicos.



El primero es tener una «buena operativa». Para ello es necesario elegir el sistema de almacenaje correcto —diseñado en función de los productos y mercaderías— de modo de tener un «mínimo de desplazamiento dentro del depósito».



«Si uno tiene 10 pallets de un mismo producto, eso no va en un rack selectivo, porque así se desaprovechan metros cuadrados y hay mucho más recorrido en el depósito, con lo cual existen muchas más posibilidades de provocar accidentes», graficó.



Luego, cabe evaluar los implementos y sus calidades: «Tengo que tener buenas estanterías, accesorios y autoelevadores para mejorar la seguridad», recalcó el ejecutivo.



Un tercer punto consiste en realizar inspecciones de las estanterías.



alta tecnología Robótica e innovación

El trabajo de la empresa con su equipo (integrado por arquitectos e ingenieros en estructuras, de sistemas y en electrónica) apunta al desarrollo y mantenimiento de las nuevas tecnologías robóticas. Así han nacido productos de alta tecnología como Pick-to-light, un sistema semiautomático de picking con indicadores electrónicos de luz que se adapta a cualquier programa de gestión, que funciona en varias firmas.



En paralelo, y a través de la sinergia con las marcas internacionales Automha (Italia), Advance Storage (EE.UU.), Interrol (Suiza), Prontometal ha introducido en el mercado local nuevas tecnologías para la gestión optimizada de depósitos.



Entre ellas destacan los sorters (organizadores automáticos capaces de clasificar entre 300 y 5.000 cajas por hora y que son utilizados para tareas de almacenaje o armado de pedidos); transelevadores robóticos (que colocan automáticamente las cargas en los racks de las estanterías portapallets); los racks robot-shuttle (almacenamiento automático de pallets en un pasillo de estanterías similar drive-in); rovers (robots que se mueven en las tres direcciones —profundidad, ancho y largo— de la estantería y que interactúan con los otros rovers dentro del portapallet, logrando así una mayor densidad de producto, velocidad y selectividad del sistema de portapallets).



Un rasgo común de estas soluciones es el foco en generar «un importante retorno de la inversión», valoró Noachas, quien recordó que a veces las empresas invierten en soluciones demasiado costosas o económicas para el tipo de depósito y mercaderías que manejan. Por eso, el asesoramiento es clave para ahorrar dinero, agregó.



Lejos de ser un mero gasto, un depósito alineado a estas recomendaciones es un diferencial en la operativa de la empresa, porque optimiza recursos y aporta valor agregado. «Es como la heladera en el hogar —comparó Noachas—: permite manejar stocks con mayor flexibilidad», «comprar en más cantidad» y, por volumen, también a menor precio.