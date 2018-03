Dropbox eleva el rango del precio de sus acciones en su salida bursátil

La firma estadounidense Dropbox anunció hoy una revisión al alza del rango del precio de salida de sus títulos para su debut bursátil del próximo viernes, el más importante del sector tecnológico desde el año pasado.



En una comunicación a la Comisión de Valores (SEC, en inglés), Dropbox anunció que para su oferta inicial de acciones en el mercado Nasdaq calcula que el precio estará entre US$ 18 y 20, por encima del rango de US$ 16-18 que había previsto inicialmente.



Con el nuevo rango, Dropbox espera recaudar unos US$ 684 millones en su lanzamiento bursátil.



Dropbox, que cotizará con el símbolo de DBX, quiere llevar al mercado unos 36 millones de acciones. El precio final de salida será anunciado a última hora del jueves, horas antes de que comience a cotizar en el Nasdaq, el viernes.

La firma, fundada en 2007, tiene más de 500 millones de usuarios, está presente en 180 países y el año pasado tuvo US$ 1.107 millones en ingresos y unas pérdidas netas de US$ 112 millones.



El lanzamiento bursátil de Dropbox está considerado como el más importante del sector tecnológico desde la salida a bolsa de Snap, el 2 de marzo de 2017.



Para comienzos de abril está previsto también el lanzamiento bursátil de Spotify.



