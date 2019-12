Dueño de Zara se torna en mayor accionista de firma que controla GNL Quintero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fundador de la empresa de moda Inditex, Amancio Ortega, adquirió el 5% de Enagás, compañía que posee y opera la red de gas de España, convirtiéndose así en el mayor accionista a título individual de la firma.



De esta manera, Ortega -que figura como la sexta persona más rica del mundo según el ranking Forbes- aumentó su presencia en Chile, esto porque Enagás controla a la empresa chilena GNL Quintero, la cual se dedica a la recepción, descarga, almacenamiento y regasificación de gas licuado en la región de Valparaíso.



El multimillonario español entró a Enagás a través de su vehículo de inversión Pontegadea, la que participó en un aumento de capital de la empresa de gas, comprando acciones por el valor de 282 millones de euros (US$ 311 millones).



Así, Enagás recaudó nuevo capital luego de que el operador estadounidense de gasoductos Tallgrass Energy aceptara una oferta de US$ 6.300 millones de un consorcio del que forma parte el grupo energético español.



Pontegadea de Ortega posee una participación del 50,01% en la propiedad de la tienda de moda Zara Inditex, así como inversiones por valor de miles de millones de dólares en oficinas principales y distritos comerciales, las que corresponden en gran parte a compras libres de deudas que utilizan pagos de dividendos de Inditex.



Además, en 2018 Pontegadea compró activos de infraestructura, incluida una participación del 10% en Telxius, que posee torres de telecomunicaciones y cable submarino de fibra óptica.



Recientemente, el brazo de inversión de Ortega compró The Post Building en Londres, que alberga la sede de McKinsey en el Reino Unido, por 600 millones de libras (US$ 770 millones).