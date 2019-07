EBay gana US$ 924 millones en los primeros seis meses de 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa, con sede en San José (California, EE.UU.), facturó entre enero y junio de 2019 por valor de US$ 5.330 millones, un 0,46% por encima de los 5.220 millones ingresados en los seis primeros meses de 2018, mientras que sus accionistas lograron US$ 1,05 por título, frente a los 1,04 de 2018.



En los últimos seis meses, el portal de subastas logró rebajar su deuda a largo plazo, que pasó de los US$ 7.685 millones con los que cerró 2018 a los 7.243 actuales.



Por áreas de negocio, el "mercado" o "marketplace", donde se compran y venden objetos, sigue siendo la principal fuente de ingresos de eBay, y representó un 70,76% del total de la facturación, muy por encima del siguiente grupo, que fueron los servicios de marketing con un 10,26%.



El resto de ingresos provino de la venta de anuncios clasificados, con un 9,88%, y de StubHub, la plataforma de la compañía para la compra y venta de entradas para conciertos, eventos deportivos y otros espectáculos (8,74%).



"Nos hemos seguido centrando en la construcción de nuestra base de compradores activos, ofreciendo experiencias de compra increíbles y acelerando nuestras iniciativas de crecimiento", indicó el presidente y consejero delegado de la compañía, Devin Wenig.



"La gestión de pagos sigue excediendo las expectativas, a la vez que los anuncios representan beneficios sustanciales para los vendedores y las nuevas herramientas hace que nuestro mercado sea más sencillo de usar", añadió.



Los resultados de eBay animaron a los inversores en Wall Street, y las acciones de la compañía se apreciaban un 5,64% hasta los US$ 41,23 por título en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los mercados en Nueva York.



