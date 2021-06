Con Ecologito el 13 ya no es un número de la mala suerte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El "Huevo 13" es una iniciativa de Ecologito para su línea Baby Plus+, un huevo ortando vitamina E y Selenio agregados que permiten aumentar las defensas de los niños frente al ataque de virus y bacterias.



Más allá de sus beneficios nutricionales, esta docena está “enriquecida” con la solidaridad y el compromiso de los clientes que la eligen. En lugar de 12 vienen 13 huevos: 12 vienen en el envase y el decimotercero nace con la compra de cada consumidor.



Por cada docena vendida de Baby Plus +, Ecologito se compromete a donar el decimotercer huevo a la “Fundación Niños con Alas” que atiende a cinco colegios con más de mil niños y niñas que comen en los cuatro comedores que gestiona la organización. “Niños con Alas” es una fundación que brinda educación, valores y más oportunidades a chicos de barrios carenciados y de contextos vulnerables, para que tengan las oportunidades que merecen, logrando, mediante el apoyo de padrinos, una deserción cero de la educación.



Ecologito como empresa B certificada apuesta a que los consumidores tengamos el poder para cambiar el mundo. En este caso, una compra con conciencia puede cambiar la calidad alimentaria de más de mil niños a través de la proteína que aporta el huevo. Esta empresa nacional forma parte de Sistema B Uruguay que a su vez es parte de Sistema B Internacional, una organización formada por empresas que vienen a redefinir el sentido del éxito en la economía entendiendo que ese es el camino hacia el desarrollo sostenible. La apuesta es ser, en lugar de las mejores empresas del mundo, las mejores empresas para el mundo.



COLABORACIÓN



Ecologito se compromete a hacer la donación por tiempo ilimitado, es decir, mientras el consumidor los apoye, la empresa seguirá donando. En esta nueva economía, la vida del producto la determina el consumidor y el sueño de esta empresa B es lograr, junto a sus clientes, que el 100% de los niños tengan asegurada la proteína del huevo.



De esta forma, Ecologito invita a todos a ser parte del cambio con BABY PLUS+, protegiendo las defensas de tus niños y también ayudando a mejorar la alimentación de los niños más desprotegidos.