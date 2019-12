Eje comercial de Montevideo y de la actividad de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con la inauguración de las obras de ampliación, Tres Cruces no sólo incorpora 24 locales comerciales y 150 nuevos lugares de estacionamiento. También ha creado 300 puestos de trabajo y ha bajado los costos operativos para las empresas de transporte de pasajeros que operan en la terminal en beneficio de los usuarios.



Tres Cruces ahora cuenta con un nuevo nivel, agregando 6.500 metros cuadrados de área comercial. La nueva planta recibirá 24 marcas internacionales y locales. Entre febrero y marzo de 2020, en tanto, se anuncia la apertura de un local de servicios de Antel, así como la presencia de la cadena internacional Starbucks. De esa forma serán 190 las propuestas comerciales y de servicios que Tres Cruces ofrecerá a principios de 2020.



El centro comercial tiene la expectativa de crecer un 10% en el número de visitas, para alcanzar 30 millones anuales, dijo el presidente de Gralado, Carlos Alberto Lecueder, en diálogo con El País



"MUY BUENO"



Tras recordar los comienzos del proyecto de terminal en el año 1987, que tuvo en el empresario del transporte Julio Sánchez Padilla a uno de sus más fervientes promotores, Lecueder apuntó que en el año 1989 se hizo el llamado a licitación pública de Tres Cruces, que finalmente abrió sus puertas en 1994.



“El tiempo nos ha dicho que este proyecto ha sido muy bueno, ha sido una gran terminal para Montevideo más allá de la discusión de su ubicación y quizás el tránsito se ha visto afectado en algo, pero para el usuario de la terminal esta es la mejor ubicación y así ha crecido el proyecto”, destacó Lecueder durante la inauguración.



El empresario hizo hincapié en la voluntad de diálogo que existió entre el sector público y privado en la búsqueda de soluciones para llevar adelante un emprendimiento que apostó a su crecimiento desde sus inicios. En ese sentido, el empresario destacó especialmente la actuación de las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y de la Intendencia de Montevideo.



Inversión en centro comercial superó los US$ 30 millones.

TIEMPO RÉCORD



Las obras de ampliación supusieron la extensión de un nuevo estacionamiento desarrollado en 4.600 metros cuadrados y ubicado en el segundo nivel del subsuelo. También implicó la remodelación completa de la plaza que contiene el monumento al General Rivera y las rampas de acceso, lo que ronda los 4.000 metros cuadrados.



El total de la obra implicó una construcción de 16.000 metros cuadrados, bajo la gestión del estudio Gómez Platero Arquitectos.



“La obra se cumplió en tiempo récord, en once meses, y se llevó adelante con un shopping en pleno funcionamiento”, dijo Lecueder.



La inversión fue de US$ 25 millones en obras realizadas por Tres Cruces y U$S 7 millones en trabajos de decoración de los locales, lo que completa una inversión superior a los U$S 30 millones.



Durante la realización de la obra, trabajaron 300 obreros de la industria de la construcción. Con esta ampliación, en tanto, Tres Cruces pasó a ocupar un total de 3300 trabajadores de forma directa.



REBAJA



El proyecto nace como terminal de ómnibus, con el objetivo de prestar el mejor servicio a los usuarios y con costos operativos razonables. “Las empresas de transporte que utilizan la terminal pagan un precio de toque por cada ómnibus que entra y sale, que es un tema de desvelo y preocupación a nivel del MTOP. Y hoy con orgullo podemos decir que, gracias al trabajo conjunto con las autoridades y las empresas transportistas, el toque está a la mitad del valor de cuando inauguramos (Tres Cruces)”, sostuvo Lecueder.



Parte de los resultados comerciales de Tres Cruces, así como las mejoras en el funcionamiento de la terminal, se traducen en una baja de los costos operativos para las empresas transportistas en la búsqueda de beneficiar de los usuarios.



Gralado, entre sus accionistas, tiene a varias Afap, de modo que “las utilidades que surjan de estas nuevas actividades van a incrementar un dividendo que va a ser útil para mejorar la jubilación de todos los afiliados de las Afap que han invertido aquí”, concluyó Lecueder.



TRANSFORMACIÓN



Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, sostuvo que la terminal y shopping Tres Cruces “se ha transformado en centro comercial imprescindible para Montevideo y la actividad del país”.

Rossi destacó que el crecimiento de Tres Cruces tuvo su reflejo en “el abaratamiento de los servicios de toque y de tasa de los pasajeros de la terminal”. En ese sentido, el MTOP aprobó una rebaja del 15,06% en la tarifa de la Tasa de Embarque de la terminal de ómnibus.