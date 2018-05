Más ejecutivos abandonan Nike en medio de investigación por acoso

La marca de ropa y complementos deportivos Nike Inc informó este martes que cuatro altos ejecutivos dejarán la compañía en el marco de una amplia investigación por acoso en el trabajo.



Desde que se puso en marcha la pesquisa en marzo, han salido varios altos ejecutivos de Nike, incluido el presidente de la marca, Trevor Edwards.



El presidente ejecutivo, Mark Parker, se disculpó la semana pasada ante los empleados en un acto frente a toda la compañía por su pasada cultura de trabajo y prometió completar la investigación esta semana.



Las últimas salidas fueron reportadas en primer lugar por The New York Times, que aseguró que un total de 10 ejecutivos de alto rango ha abandonado la firma desde el comienzo de la investigación.



Nike declinó responder a preguntas para que confirmara el nombre de los ejecutivos y las razones de su salida.