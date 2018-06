Elon Musk entregó sus primeros lanzallamas

El controvertido aparato que lanza llamas creado por Elon Musk fue finalmente presentado en EE.UU.



El aparatado bautizado como "Not a Flamethrower" (No es una lanzallamas) para evitar problemas legales, es fabricado por The Boring Company, una de las nuevas compañías de Musk, quien también es dueño de Tesla y SpaceX.



The Boring Company organizó un evento multitudinario para entregar las primeras 1.000 unidades de este aparato a sus clientes.



Según se informó, por US$ 500 los compradores se convirtieron en los dueños de esta arma en una venta que duró no más de cuatro días y que significó una ganancia para The Boring Company de US$ 10 millones.