Elon Musk:"El próximo año podremos dormir mientras el auto se maneja solo"

El inminente arribo de los vehículos autónomos a los principales mercados mundiales es un hecho que ha sido confirmado por distintas compañías automovilísticas que proyectan su irrupción para el año 2025.



Sin embargo, el fundador de Tesla, Elon Musk, se aventuró a anunciar que su empresa podrá ofrecer esta tecnología desde el próximo año. Según explicó el magnate, los usuarios de sus modelos podrán "hasta de dormir en el asiento del conductor mientras el vehículo te lleva del estacionamiento hacia donde quieras", indicó al medio ARK Invest.



Aunque sus declaraciones fueron calificadas por la prensa internacional como aventuradas, no es la primera vez que Musk proyecta el desarrollo de su tecnología para el corto plazo. Esto porque en el 2014 aseguró en CNN que en 2015 sus vehículos podrían ser autónomos al 90%.



Sin embargo esa promesa no pudo cumplirse debido a los problemas de producción del Model 3. Tesla es una de las empresas automovilísticas que más novedades presenta cada año como la última actualización de su software que incluye el "modo perro".



Este sistema permite saber si el conductor dejó mascotas en el auto gracias a sus cámaras y sensores y, de existir movimiento, el auto enciende de manera automática el climatizador.



No exento de polémicas

Pese a los dichos de Musk, Tesla no ha estado exento de polémicas con respecto a su Autopilot durante los últimos años. De hecho, algunos conductores de sus modelos han protagonizado accidentes fatales tras dejar todo el control al vehículo.



El Autopilot es un sistema de asistencia al conductor que maneja algunas tareas de conducción y que permite que el piloto retire las manos del volante en algún momento.



Sin embargo, la compañía sostiene que los conductores deben manejar el volante cuando usan el sistema.



Otro golpe para el Model 3

El Tesla Model 3 es uno de los autos que más dolores de cabeza le ha dado a Elon Musk por los distintos problemas de producción que enfrentó el año pasado.



Ahora, luego de superar esas dificultades, vuelve a sufrir un golpe luego que Consumer Reports pusiera en duda su fiabilidad. El organismo estadounidense decidió retirar de su lista de vehículos recomendados al Model 3 debido a las diferentes quejas de los clientes por problemas en la tapicería, pantalla táctil o la pintura.



"Aunque el Tesla Model 3 tiene buena puntuación en las pruebas de carretera de Consumer Reports y goza de una excelente reputación entre los propietarios - lidera la lista en términos de satisfacción— su fiabilidad no es consistente, lo que afecta a su recomendabilidad", dijo Jake Fisher, director de pruebas de automóviles de la revista Consumer Reports.