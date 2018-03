Elon Musk quiere enfocar sus túneles de alta velocidad en Los Ángeles en trasporte público

A través de su cuenta de Twitter el millonario fundador de The Boring Company, Elon Musk, detalló los planes que tiene para el futuro de su tecnología que aún trabaja en la creación de túneles para probar el transporte de alta velocidad que promete, ahora enfocado en el transporte público.



La idea llega tras las amplias críticas que ha recibido el magnate por parte de funcionarios públicos y partidarios de que el transporte de la ciudad no quede sólo para los vehículos particulares.



Es por esto que la nueva iniciativa de Musk involucra la creación de un vehículo sobre la plataforma eléctrica -también llamada "skate"- que permitirá el transporte de peatones y bicicletas, en vez de automóviles, al menos así lo sugirió con un video publicado a través de su cuenta en la red social.



En el mensaje compartido, el empresario detalla que prontamente se tendrán nuevas novedades sobre The Boring Company con un nuevo video más detallado.



De todas formas, se puede apreciar que esta decisión de incluir vehículos públicos, es una añadidura a su plan inicial, ya que de todas formas se ven automóviles particulares en la ruta.

