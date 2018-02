Elon Musk no se rinde en su intento de cruzar Estados Unidos con un Tesla autónomo

Elon Musk vive momentos totalmente opuestos en dos de sus compañías. Por un lado, SpaceX logró el exitoso lanzamiento del cohete más grande de su arsenal, el Falcon Heavy. Por el otro, Tesla aumentó sus pérdidas durante el 2017 en casi un 200%.



Y como si fuera poco, el magnate aún no puede cumplir su promesa de cruzar Estados Unidos de costa a costa con uno de sus vehículos con conducción autónoma. Hace dos años Musk aseguró que su tecnología le permitiría a uno de sus modelos llegar de Los Ángeles a Nueva York sin la intervención humana. La promesa del fundador de Tesla despertó grandes expectativas en el mundo automotriz que, poco a poco, se fueron disipando cuando su anuncio no logró concretarse.



De hecho, en agosto de 2017 reculó en sus intenciones y aseguró que era posible que la hazaña tuviera que retrasarse porque la actualización del software del sistema autónomo conocido como Autopilot, con el que se equipan sus vehículos, no estaba al 100%.



El principal motivo de la demora en la actualización se debió a los problemas que tuvo que enfrentar Tesla en la producción del Model 3 y que hasta hoy le provocan dolores de cabeza al millonario.



Sin embargo, en su última conferencia de prensa, Elon Musk sostuvo que si había sido posible colocar el Roadster en el espacio, Tesla no debería tener demasiadas dificultades para solucionar los problemas de producción del Model 3 y luego completar el desafío de la conducción autónoma por el país.



En el mismo marco, afirmó que el vehículo autónomo podría estar cruzando Estados Unidos en los próximos seis meses. Asimismo confirmó que la nueva versión del Autopilot estará disponible en todos sus modelos.