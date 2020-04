eLook, una app que reúne al sector de la estética y la salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

eLook reúne más de 300 propuestas distintas, entre peluquerías, barberías, centros estéticos, nutricionistas, tatuadores, masajistas, maquilladoras, manicuras y pedicuras.



Desde el lado del usuario, la ventaja competitiva de la app apunta a centralizar toda la oferta de centros estéticos y peluquerías disponibles en Montevideo, con la posibilidad de relevar previo a ir todos los servicios que el mismo ofrece, su costo y las reseñas que otros usuarios dejan de los mismos, por lo que cuando el usuario llega al centro puede tener una

cabal noción de todo lo que el mismo ofrece.



De cara al comercio es una vidriera virtual donde puede tener un perfil con toda su información, promociones, servicios, gestionar su agenda de forma digital e incluso poder gestionar sus promociones dándole visibilidad, ya no solo en su barrio o zona de influencia, no sólo en Montevideo sino en todo el país.



Con eLook el usuario ya no precisa llamar más por teléfono para reservar un turno, además de filtrar geográficamente a los locales y profesionales por cercanía, casa, trabajo, recorrido, etc. También es posible ver fotos del local y sus trabajos, así como tener rápido acceso a las redes sociales y datos de contacto.



La plataforma además permite observar las opiniones de los usuarios que ya utilizaron el servicio y es posible comparar precios de los diferentes servicios y opciones.



Ante la situación de emergencia santiaria, el costo de aparecer en la plataforma es cero, la modalidad de cobro es por transacción y la comisión será destinada 100% para cubrir los costos del procesamiento del

pago y publicidad de la plataforma de forma de maximizar la llegada al público objetivo que apunta la aplicación.



La app ya cuenta con más de 50 centros y profesionales, lo que en servicios se traduce en más de 300 propuestas de cara a los consumidores. Además, ofrece a cada centro que quiera sumar su propuesta poder estar activos en no más de 24 horas una vez que envía a eLook toda la información y puede comenzar su actividad.