Embraer dice que acuerdo con Boeing respetará interés estratégico de Brasil

El fabricante brasileño de aviones Embraer afirmó que cualquier tipo de asociación que llegue a acordar con el gigante estadounidense Boeing respetará los intereses estratégicos de seguridad nacional de Brasil.



"La eventual combinación de negocios con Boeing debe preservar, antes que nada, los intereses estratégicos de la seguridad nacional de Brasil", afirmó el fabricante brasileño en un comunicado que envío ante la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil para aclarar informaciones divulgadas por la prensa en los últimos meses.



Pese a ser una empresa privada, Embraer es considerada estratégica para el Gobierno brasileño debido a que está asociada a la Fuerza Aérea Brasileña en diferentes proyectos de defensa, como la construcción de los cazabombarderos Gripen, el desarrollo del carguero militar KC-390 y la fabricación de satélites militares.



El 21 de diciembre pasado, Boeing, el segundo mayor fabricante de aviones del mundo, y Embraer, el tercero, confirmaron en un comunicado conjunto al mercado que adelantan conversaciones para una posible y potencial combinación de negocios.



Embraer tuvo que hacer este jueves una nueva aclaración sobre las negociaciones tras la divulgación de una información en Brasil según la cual la posible asociación con Boeing no está limitada a la construcción de aviones civiles sino que también incluye la división militar de Embraer, que, entre otros, fabrica aviones ligeros de ataque como los Súpertucano.



Precisamente por considerar la empresa como estratégica para la seguridad nacional, el Gobierno brasileño se reservó, con una "acción dorada", el derecho a vetar decisiones y operaciones de Embraer en el contrato por el que privatizó la empresa hace dos décadas.



La empresa aclaró en su nota que, además de preservar los intereses estratégicos de seguridad nacional de Brasil, el acuerdo con Boeing "respetará incondicionalmente las restricciones previstas por la acción de clase especial (acción dorada) de titularidad del Gobierno constantes en el estatuto social de la compañía".



El fabricante brasileño dijo igualmente que por ahora no puede decir a qué áreas se extenderá la posible asociación con Boeing.



"Embraer no posee en este momento elementos para pronunciarse sobre las actuales intenciones de Boeing ni sobre la estructura que una potencial combinación de negocios entre las dos compañías puede llegar a adoptar de forma concreta", según su comunicado.



"Los objetivos referidos en la noticia sobre el área militar de actuación de Embraer no corresponde a ninguna estructura específica que haya sido definida hasta el momento", agregó.



La empresa dijo igualmente que tendrá en cuanta las negociaciones las manifestaciones públicas que ha hecho el Gobierno sobre sus restricciones al negocio.



Un día después del anuncio de las negociaciones el presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó que su Gobierno apoya cualquier asociación que puedan acordar las fabricantes de aviones, pero que vetará la posible venta del control de la brasileña a la estadounidense.



"Boeing buscó a Embraer y nosotros tenemos una posición favorable a esa y a otras sociedades, pero Embraer tiene un fuerte componente de defensa, por lo que su venta o la pérdida del control accionarial no le sirve a la nación", dijo, por su parte, el ministro brasileño de Defensa, Raúl Jungmann.



"No se transfiere el control porque proyectos como los del Grippen, el KC-390, los Supertucanos y otros tendrían su producción en manos de una empresa de otro país", dijo el ministro.