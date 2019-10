eMedical Group apuesta al exterior con nuevos servicios

La expansión internacional es una de las principales apuestas de eMedical Group. Cruzó fronteras en 2009 y desde ese entonces continúa consolidándose en el exterior. En la actualidad, la empresa dedicada al desarrollo de productos y servicios en el área de salud opera con oficinas en varios países de América Latina como Chile, Brasil, Paraguay y México.



Si bien hoy el éxito es categórico, no fue un paso sencillo de dar. “A partir de una planificación estratégica, optamos por salir al exterior. Fue una decisión muy pensada, pero de mucho riesgo y peso corporativo”, recordó el presidente y director ejecutivo de la firma, Gastón Oromí Baroffio.



El tamaño del mercado es una limitante en el país y fue el empujón para explorar la apertura internacional. “La búsqueda de nuevos mercados tiene nombre y apellido: Uruguay y sus 3 millones de habitantes”, remarcó el empresario.



La apuesta es continuar su proceso de internacionalización a mediano plazo centralizando sus operaciones a través de la oficina en Uruguay, en la que trabajan unas 30 personas. Los próximos destinos en vista para plantar bandera son Colombia y Perú (en este último hoy trabajan con un distribuidor local). “Las características de estos mercados en el rubro salud y sus desarrollos macroeconómicos resultan muy atractivos; nos interesa de sobremanera llegar a ellos”, dijo.



En adición, contó que en mercados en los que hoy operan se expanden de forma muy rápida. “Dentro de México, por ejemplo, hay más de una compañía en la que participamos. De hecho, la semana pasada viajé a este país para estar presente en la apertura de dos empresas nuevas”, ahondó Oromí Baroffio.



En lo que refiere a la facturación, la ecuación es de 80% - 20% primando significativamente la operación local. Frente a este escenario, consolidar las oficinas regionales es uno de los objetivos más importantes. “Lo que implica una oportunidad de crecimiento muy grande, porque uno de nuestros objetivos en el plan estratégico del 2009 era llegar a un número de 50% - 50% en 2030. Es hacia donde vamos”, proyectó.

Adaptabilidad, como valor clave

Uno de los aspectos que respalda sus resultados positivos es su adaptabilidad, característica que describe a la perfección la historia de eMedical Group. Nació en 1988 como Esterilizaciones SRL, una empresa de servicios de esterilización por Óxido de Etileno que fue pionera en ofrecer este tipo de prestación a nivel hospitalario. En los años posteriores, fue sumando nuevas áreas de negocios hasta alcanzar su posición actual, en la que es capaz de acondicionar un hospital casi por completo.



Asimismo, tienen una planta industrial en el Parque Tecnológico Industrial (PTI) del Cerro, en la que manufacturan y acondicionan los productos de su línea de drenaje torácico Crosa, entre otros productos.



El hecho de que los usuarios de los distintos mercados elijan los servicios de la uruguaya avala su reputación. “Cuando tenés buenos resultados, tus clientes confían. La confianza genera más confianza y nos ayuda muchísimo a mirar el futuro con perspectiva”, afirmó Oromí Baroffio.



Destacó además la innovación constante. La tecnología aceleró los procesos de transformaciones en todas las industrias, así que estar alertas y adelantarse a las necesidades de los usuarios puede significar la permanencia de una organización en el tiempo. “Cuando terminamos de decir la palabra futuro, ya es pasado. Es todo un desafío”, puntualizó sobre la vertiginosidad de los cambios.

Made in Uruguay

Para competir en el exterior, Uruguay juega con ventajas significativas. La primera es contar con los instrumentos asociados al acuerdo comercial del Mercosur. “Su posición estratégica en el bloque es importante”, acotó.



A su vez, en lo que refiere a los aspectos tecnológicos y de comunicaciones el país es bien valorado a nivel mundial. Por otro lado, el flujo migratorio que está viviendo Uruguay ayuda a potenciar habilidades para desarrollar el negocio. En la actualidad, llegan profesionales de especialidades que hasta hace poco no existían impulsando nuevas carreras y formando a más profesionales como es el caso de los ingenieros biomédicos. Las condiciones macroeconomómicas, la estabilidad de mercados, posicionan a Uruguay como “un refugio interesante para potenciar negocios”, indicó.



“Con todo esto, hemos descubierto que podemos tener una plataforma al mercado internacional para una compañía mediana como la nuestra basándonos en Uruguay”, remarcó.



El futuro de eMedical Group se centrará en tres grandes pilares: el servicio de outsourcing en hospitales; la internacionalización con un portafolio de productos heterogéneos; y la innovación en nuevos negocios.

En esta línea, inaugurará próximamente la primera central de ciclos completos de esterilización para servicios hospitalarios. Además, se enfocará en la comercialización de las farmacias robotizadas en América Latina.



Esta es una de las últimas novedades con las que innovó eMedical Group. Se trata de un almacén automatizado inteligente, que permite gestionar de forma mecanizada el stock y expedición de medicamentos en las oficinas de farmacia. Además, de la mano de una alianza con la firma italiana Pharmathek, la uruguaya posicionará a su sede local como hub continental de ventas, instalación y servicio técnico. La Asociación Española es la primera institución que implementó esta automatización.



“Visualizo un futuro con un horizonte lleno de desafíos. Tenemos que estar muy atentos y ser una organización en permanente alerta para poder captar, no solo la innovación, sino también las necesidades de los consumidores. Por ahí es donde van a estar las mayores novedades”, remató Oromí Baroffio.

Crece el home care

El pasado 1 de octubre, eMedical Group lanzó en Chile su spin off The Future Medical. Si bien funciona desde hace tiempo, ahora comienza a ofrecer su oferta de servicios y productos que se enfocan a la medicina asociada al paciente. Graficó este punto con los cada vez más frecuentes dispositivos de autocontrol, que brindan al usuario seguimiento o diagnósticos previos de una posible enfermedad. Oromí Baroffio aclaró que esta tecnología no sustituye al médico sino que mejora el proceso para que el paciente pueda dar información más certera y de calidad al momento de tratarse.