Una empresa que produce Fernet se presentó a concurso en Argentina 

La empresa cordobesa Porta Hermanos, que emplea a 500 personas y que produce bebidas alcohólicas (Fernet 1882, licores, vodka) y está también en el negocio del biodiesel con mini destilerías, se presentó en concursos de acreedores. Fuentes de la compañía aseguraron a La Nación que la decisión se tomó para "preservar las fuentes de trabajo" y que continuarán operando "con normalidad".



El comunicado oficial indica que la firma "atraviesa dificultades financieras como consecuencia de la coyuntura" por lo que solicitaron el concurso. "Esta herramienta preventiva nos permitirá realizar un proceso transparente y organizado de reestructuración de las finanzas y así evitar que se erosione el capital de trabajo, la estructura de costos y se dificulte la operatoria empresaria", explica el texto.



"Esta decisión no afectará la actividad de la empresa, ni a nuestra gente. Se continuará con el nivel de producción, líneas de productos y desarrollos tecnológicos. Seguiremos comprometidos con el crecimiento integral de la empresa, su gente y la comunidad, como lo venimos haciendo desde hace 137 años", agrega.



La fuente consultada señaló que la deuda está concentrada en acreedores locales, pero no hay detalles de la cifra. "Fue tomada para inversiones; no hay deudas laborales ni impositivas", advirtió.



Las últimas inversiones se concentraron en el desarrollo de MiniDest, destilerías de bioetanol modulares que sirven para la producción de energía renovable y alimento animal en origen.



La empresa nació con la producción de licores (Vicente Porta la fundó en 1882) y el gran salto a nivel nacional lo dio con Fernet 1882; después agregaron Casalta (vinagres y acetos). Está asociada con Gancia para toda la parte de bebidas (1882, Vodka Nikov y Ron Jamaica, todo elaborado por Porta).



En base a La Nación / GDA.