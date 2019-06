Empresa rusa ofrece pagos extras a empleadas que lleven polleras y maquillaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los dueños de la empresa productora de aluminio Tatprof, de la región de Tatarstán en Rusia, recibieron cientos de críticas a raíz de una propuesta que ofrecieron a sus empleadas después de mostrarse "preocupados por la confusión en los roles de género".



La iniciativa, bautizada como "maratón de feminidad", plantea a sus empleadas pagarles un incentivo extra a su sueldo de 1,35 euros al día (US$ 15,3), si estas deciden asistir al trabajo con faldas o vestidos, que no sobrepase los cinco centímetros sobre la rodilla, además de llevar un "maquillaje discreto".



La empresa explicó que la propuesta estaba pensada para "alegrar" a los empleados hombres, respetando "los cánones tradicionales de belleza femenina", según explicó la responsable de cultura corporativa de la compañía, Anastasia Kirillova.



"Esperamos que la iniciativa aumente la conciencia de nuestras mujeres, permitiéndoles sentir su feminidad y encanto", aseguró Kirillova a medio rusos, donde se mostró sorprendida por la polémica que ha causado la propuesta. Actualmente, la compañía cuenta con 550 empleados, de los que 149 son mujeres.



Para que estas puedan postular al bono ofrecido, las trabajadoras deben enviar una fotografía al departamento encargado de la iniciativa con los requisitos que exige la norma. Las que realizan labores en los talleres y deben usar uniformes, pueden mandar imágenes de cómo ingresaron a la empresa antes de cambiarse.



Además, a fines de junio, cuando termine la "maratón", elegirán a una de las empleadas que participaron de la experiencia para ponerla como ejemplo para las demás. "Queríamos alegrar nuestros días de trabajo", explicó Kirillova a un medio local. "Nuestro equipo está compuesto en un 70 por ciento de hombres.



Este tipo de campañas ayudan a desconectar, descansar. Es una excelente manera de unir al equipo", añadió.



La periodista rusa Zalina Marshenkulova criticó la iniciativa a través de un programa de televisión, asegurando que la propuesta era una "noticia de la edad media".



Usuarios de las redes sociales también se manifestaron indignados con el incentivo, según informó El País de España.



"El código de vestimenta de la oficina clásica no prohíbe el uso de pantalones, no lo prohibimos, solo alentamos a aquellas que prefieren una falda o un vestido de no más de cinco centímetros por debajo de la rodilla. Ahora es verano, así que el maratón es útil. El bono, por supuesto, es un incentivo material que distribuimos entre las participantes en la acción", escribió la compañía en un comunicado.