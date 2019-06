Empresas como Amazon y Facebook plantean riesgos más allá de los financieros, según el BPI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un capítulo especial de su Informe Económico Anual dedicado a las "big tech" en las finanzas, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) señala que estas compañías como Alibaba, Amazon, Facebook, Google y Tencent ofrecen numerosos beneficios, como "una mayor eficiencia en la prestación de servicios financieros" y la inclusión financiera.



Pero advierte de que crean riesgos; algunos "son antiguos problemas de estabilidad financiera y protección del consumidor".



Y hay un elemento novedoso que es "el acceso de las 'big tech' a los datos procedentes de sus actuales plataformas".



"Esto podría provocar una veloz transformación del sistema financiero, con la aparición de empresas dominantes que podrían acabar por reducir la competencia", advierte el BPI, el banco de los bancos centrales, cuya sede está en la ciudad suiza de Basilea.



También considera "imprescindible lograr un equilibrio óptimo entre la estabilidad financiera, la competencia y la protección de los datos".



E insta a los reguladores a "garantizar unas condiciones competitivas equitativas, teniendo en cuenta las grandes bases de clientes y los particulares modelos de negocio de las 'big tech'".



"El objetivo debería ser reaccionar a la entrada de las 'big tech' en los servicios financieros aprovechando sus ventajas y limitando sus riesgos", afirma el asesor económico y jefe de estudios del banco, Hyun Song Shin.



"Las políticas públicas han de formularse aplicando un enfoque más integral que combine la regulación financiera, la política de la competencia y la regulación de la privacidad de los datos", según el BPI.



También es necesaria "la coordinación entre las autoridades a escala nacional e internacional" para afinar y ampliar sus herramientas regulatorias.



Por ejemplo, en Alemania se limitó en febrero a Facebook el uso sistemático de datos de sus usuarios con los de WhatsApp e Instagram, pero otros países son muy permisivos.



El negocio principal de las grandes compañías del ramo es la tecnología de la información, que representa un 46% de sus ingresos, mientras los servicios financieros representan el 11%, según datos del BPI.



Sus operaciones están principalmente en Asia y el Pacífico y en Norteamérica, y su entrada en los servicios financieros ha sido mayor en China, aunque también se han expandido rápidamente en el Sureste de Asia, en el Este de África y en Latinoamérica.



Alipay -que es propiedad de Alibaba-, Tencent y Baidu operan en China; Vodafone y M-Pesa, en el Este de África, Egipto y la India, y Mercado Libre, en Argentina, Brasil y México.



Google, Amazon, PayPal -que es propiedad de eBay-, Apple, Facebook, Microsoft y Groupon operan en todo el mundo.



Los servicios de pago de las grandes tecnológicas en China representan un 16% del producto interior bruto, una cantidad muy elevada porque otras formas de pago no en efectivo, incluidas las tarjetas de crédito, es baja.



La irrupción ha sido mayor en países donde la provisión de pagos es limitada y gran parte de la población tiene teléfonos móviles, pero no tiene cuentas bancarias o acceso a servicios financieros esenciales, según el BPI.



Además, de servicios de pagos, también ofrecen fondos del mercado monetario, como inversiones a corto plazo, y seguros.



En China han crecido rápidamente los fondos del mercado monetario ofrecidos a través de plataformas de grandes tecnológicas, aunque todavía son pequeños en comparación con otras formas de ahorro.



El fondo Yu'ebao ofrecido a los usuarios de Alipay, con unos 350 millones de clientes, tiene activos por valor de más unos US$ 150.000 millones, por lo que en cinco años se ha convertido en el mayor fondo del mercado monetario del mundo.



A finales de 2018, los balances de fondos del mercado de dinero relacionados con las grandes tecnológicas contabilizaron unos US$ 360.000 millones, cantidad que representa un 1% de los depósitos bancarios o un 8% de productos de gestión de patrimonios.



