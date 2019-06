Empresas encuentran una posibilidad de negocio en la falta de descanso 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Donde hay una necesidad, hay un posible negocio. Según una encuesta argentina, el 64% padece "insomnio, ronquidos, apnea o algún otro trastorno del sueño" y, entre 2007 y 2016, aumentaron un 53% las ventas de medicamentos para dormir. De acuerdo con esto en el país ya hay algunos emprendimientos que apuntan a este nicho de insomnes, que en el mundo mueve millones de dólares.



De acuerdo con la periodista de La nación, Sofía Terrile, en Argentina está disponible Fitbit, un reloj inteligente, a partir de los 10.000 pesos argentinos, que dice cuánto tiempo se duerme y cuánto uno se mueve, y además funciona como una alarma. También mide cuánto tiempo se pasa en cada fase del sueño: ligero, profundo, etcétera.



Y hubo un caso en el país hace unos años de una bebida "desenergizante" que no tuvo éxito: Stress Down, una mezcla de tés relajantes con sabor a arándanos que se vendía en kioskos de Buenos Aires, pero no prosperó. En Nueva York, en cambio, está muy de moda la Kava, una bebida hecha de una planta similar al pimentero con propiedades sedantes, anestésicas y euforizantes.



Según McKinsey, entre fabricantes, comerciantes, proveedores de servicios de salud y compañías farmacéuticas hay un mercado de "higiene del sueño" que vale entre $30 y $40.000 millones de pesos argentinos y crece al 8% "sin demostrar muchas señales de frenar".



Y en el mundo hay muchas innovaciones como Sleep Number 360, un colchón de U$S 900 equipado con tecnología biométrica de sensores que monitorea los movimientos y ajusta la rigidez del colchón; Dreem 2, una vincha que promete monitorear actividad cerebral y ritmo cardíaco y tira soniditos como, por ejemplo, una tormenta tropical por 400 euros. Por último, está Somnox, un robot que ayuda a respirar con calma por 600 euros.



Según La Nación / GDA