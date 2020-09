Más empresas se suman a la tendencia de empresas B

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Consejo Empresarial de Sistema B en Uruguay reúne a empresarios de múltiples sectores con el objetivo de impulsar e implementar la transición hacia las nuevas economías de impacto social, ambiental y económico, co-creando un camino de acciones concretas junto a los sectores de la academia, gobierno, empresas B, mercado, organismos internacionales e inversionistas.



Con el objetivo de difundir el propósito de Sistema B se están llevado adelante una serie de webinars en que diferentes expertos de la región dan a conocer tendencias, fondos y actores clave del ecosistema.



El 17 de setiembre a las 9.30 horas se llevará a cabo el III encuentro denominado Inversión de Impacto. El programa abordará qué es la inversión de impacto y cuáles son las herramientas, fondos y actores clave.

En esta ocasión se introducirá el concepto Inversión de Impacto, qué está sucediendo al respecto en el mundo y en LATAM, cuáles son los fondos y herramientas existentes y quiénes son los actores de la IDI (Inversión de Impacto).



En la práctica, se presentarán algunos casos de empresas de la región que han recibido inversión de impacto y se explorará que está sucediendo en nuestro país. Se ahondará en los elementos necesarios para que una empresa reciba una IDI.



El Pacto Mundial de las Naciones Unidas define las inversiones de impacto como “la colocación de capital en empresas sociales y otras estructuras con la intención de crear beneficios sociales y medioambientales más allá del rendimiento financiero”.



En esta oportunidad, los oradores serán:



Maria José Montero, socia del “FIS|Ameris”, institución pionera en el desarrollo de la inversión de impacto en Chile; directora de la Fundación Olivo, de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos (“ACAFI”), del capítulo chileno del Global Steering Group for Impact Investing y miembro del Consejo Asesor de Comunidad Mujer.



Sebastián Welisiejko es Jefe de políticas de The Global Steering Group for Impact Investment (GSG), una organización global independiente sin fines de lucro que promueve el desarrollo de la inversión y la economía de impacto para lograr más y mejores soluciones a problemáticas sociales y ambientales.



Sebastián Rodríguez, miembro del directorio de Balloon Latam, Socio y Gerente General de Emprediem, empresa certificada B y Comercio Justo que busca democratizar el Emprendimiento e Innovación Social a través del fortalecimiento de organizaciones con Triple Impacto( Mentores de Impacto) y aumentando oportunidades comerciales de artesanos/as (Glocart).



Ivana Calcagno, abogada, socia fundadora de Youhub, primer fideicomiso certificado B, especializado en el asesoramiento, transformación y desarrollo de negocios de triple impacto, empresa propiedad de mujeres Carmen Correa Directora de Operaciones de Pro Mujer y co-líder del grupo de trabajo de Inversión de Impacto de Uruguay



Virginia Suárez, asesora en alianzas con el sector privado y financiación para el desarrollo - Naciones Unidas. Fue también presidenta de Sistema B Uruguay y CEO del banco HSBC



Al igual que el primer y segundo encuentro, esta propuesta es gratuita y abierta para todo público previo registro en https://consejoempresarialb.org/, donde también hay información disponible para conocer más sobre la agenda y los panelistas.