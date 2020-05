73% de las empresas exportadores dicen que ventas al exterior bajarán por la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) realizó una encuesta entre directores y gerentes de las empresas socias con el objetivo de tener más datos sobre el impacto del coronavirus en las empresas exportadoras.

Los resultados arrojaron que la gran mayoría de los consultados consideran que las exportaciones de su empresa bajarán en 2020 con respecto a las del año anterior. Un 73% opinó que eso va a suceder, un 18% opinó que no y un 9% consideró que seguirán iguales.

De todas maneras fue un 4% de los consultados los que indicaron que esa caída será entre el 76% y el 100%. Un 8% opinó que será entre 51% y 75%, un 40% que será entre 26% y 50% y un 48% que será entre 5% y 25%.

Por otra parte, consultados respecto al principal motivo en caso de caída de las exportaciones, casi todos los que participaron de la encuesta expresaron que se debe a una baja en la demanda.



"El 80% de las respuestas corresponden a la caída de la demanda en los mercados de destino de las exportaciones. Aunque también hay empresas que lo vinculan a otros factores", expresa el informe "El 8% indica que la razón es la pérdida de competitividad, 4% afirma que responde a baja de precios de exportación, 4% que se debe al cierre de fronteras y otro 4% a la falta de insumos para poder cumplir con la producción", agrega.

La encuesta también reveló el nivel de incertidumbre de los directores y gerentes de las empresas. Un 53% no sabe si la corriente exportadora de

la empresa volverá a la situación del año pasado en el corto plazo. Respecto a esta pregunta, un 28% opinó que no y un 19% que sí.

Dentro de ese 19% que opina que sí se volverá a la misma situación, hay teorías divididas con respecto al cuándo. Un 20% opinó que será antes de julio y el mismo porcentaje respondió que será en seis meses. Por otra parte, un 30% opinó que será en cuatro meses y ese mismo porcentaje dijo que será en un año.

Por otra parte, los encuestados fueron consultados con respecto a los trabajadores. "En su mayoría (57%) envió al seguro de paro a menos del 25% de su plantilla de empleados. El 14% aseguraron haber mandado entre el 26% y el 50% de sus trabajadores al seguro de paro. El 7% envió entre la mitad y las tres cuartas partes de su personal y el 21% de las empresas mandó a seguro de paro a más de 75% de su personal", detalla el informe.

"En algún caso se comentó que el envío a seguro de paro será en junio (10% de la plantilla). En otros casos, que se utilizaron licencias anuales en su totalidad y si la situación se mantiene se deberá recurrir al régimen de seguro de paro en junio y julio", agrega.

Con respecto a los despidos, un 10% despidió a parte de su personal y un 90% no."Ese porcentaje está compuesto por una empresa que redujo su personal en 85%, mientras que las restantes registraron reducciones de entre 1% y 2% de su plantilla", aclara.

Restricción e inversión

En la encuesta, los directores y los gerentes también fueron consultados sobre si consideraban así como cuál es su situación con respecto a las inversiones proyectadas para 2020.

En el primer caso, un 26% opinó que su empresa tiene algún tipo de restricción y expresaron que algunas dificultades eran el costo del crédito, los aspectos vinculados a las garantías por el tipo de producto y las necesidades de mayores plazos, entre otros.



"El 32% sostuvo que la empresa no tiene dificultades con el financiamiento, otro 15% indicó que 'por ahora no', dejando abierta la interrogante de si se transformará en una dificultad en el corto plazo. El 26% no respondió la consulta", explica el informe.

Finalmente, consultados sobre las inversiones proyectadas para 2020, un 47% indicó que quedarán en suspenso, un 20% que no hay inversiones proyectadas, un 12% que se ejecutarán según lo previsto mientras que el mismo porcentaje respondió que se ejecutarán en caso de beneficios. Un 9% no contestó.