Un solo equipo ante el Covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, y el consejero delegado, Onur Genç, se dirigen a todos los empleados en el blog interno ‘The Pulse’ para trasladarles las prioridades del banco ante la situación provocada por el coronavirus:



"Querido equipo:



Estamos viviendo momentos extraordinarios y difíciles que requieren que actuemos como un solo equipo, apoyándonos entre nosotros y apoyando a nuestros clientes.



Dadas las circunstancias de emergencia sanitaria debemos tener claras las prioridades: la salud y el bienestar de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros clientes, y la sociedad en su conjunto es lo primero y fundamental, por encima de cualquier otra consideración.



Esta es una epidemia global que está llegando a todos los países. Y cuando llega, se comporta siguiendo el mismo patrón.



La anticipación es clave. Estamos viendo como medidas que al inicio parecían excesivas se demuestran insuficientes posteriormente.

Por eso, debemos actuar de forma proactiva para ir por delante de los acontecimientos, aprendiendo de las experiencias de otros países donde la propagación del virus ya es masiva. La única medida que se ha demostrado eficaz para contener la propagación exponencial del virus es que la población se quede en casa hasta que la situación remita. Es responsabilidad de todos nosotros ralentizar el contagio para no colapsar el sistema sanitario. En la medida de lo posible, debemos quedarnos en casa.



Esto es precisamente lo que estamos promoviendo decididamente en todos los países. En España, donde la propagación del virus ya es muy relevante, prácticamente la totalidad de los empleados de servicios centrales están trabajando de forma remota. En el resto de países, en los que hay menos casos confirmados pero donde con seguridad seguirán subiendo, estamos activando planes de forma inmediata para que la mayoría de los empleados trabajen desde sus casas esta misma semana.



Es importante que todos actuemos con responsabilidad y asumamos estas medidas, que trabajemos desde nuestras casas, incluso aunque no tengamos todos los medios para hacerlo de forma tan efectiva como en nuestros puestos de trabajo. Sabemos que no es fácil, pero es la única forma de preservar la salud de todos, la de nuestros compañeros, familia, la de todos nosotros, y de evitar la propagación del virus.



Respecto a nuestros clientes, lo mejor en estas circunstancias es que no se desplacen de sus viviendas y utilicen canales digitales y remotos. Dicho esto, nuestras oficinas han de permanecer abiertas dado que en países como España, los servicios financieros están considerados legalmente como esenciales para la sociedad. Nuestros planes inmediatos buscan minimizar el personal necesario para la atención en oficinas, y adoptar medidas para limitar al máximo el riesgo de contagio, así como garantizar la salud de nuestros empleados y nuestros clientes.



Nuestra apuesta decidida por la digitalización ha hecho posible que nuestros clientes puedan realizar la mayor parte de sus transacciones desde sus casas a través de nuestra ‘app’ y web, así como a través de nuestros gestores remotos. Para aquellos clientes que todavía no son digitales, pondremos a su disposición los medios para que puedan empezar a operar a través de nuestros canales digitales de manera inmediata.



No nos podemos olvidar del papel fundamental que los bancos debemos jugar en la sociedad en estos tiempos de crisis. En BBVA asumimos esta responsabilidad y nos sumamos a los muchos ‘héroes’ que trabajan sin descanso para paliar los efectos de esta crisis, algunos más visibles y en primera línea, como el personal sanitario, pero también otros, como trabajadores sociales y voluntarios que ayudan a familias vulnerables, trabajadores de servicios básicos, como alimentación, transporte público, y muchos más. Nos debemos a todos ellos y debemos agradecerles todo el esfuerzo que están haciendo.



Para terminar, nos gustaría mandar un mensaje a todos nuestros empleados que han dado positivo por coronavirus, así como a aquellos que se encuentran en cuarentena por haber mantenido contacto directo con una persona afectada. Os deseamos una pronta recuperación y os mandamos todo nuestro apoyo para afrontar el aislamiento y estos momentos de incertidumbre. Tampoco nos queremos olvidar de todas las personas que forman parte de los comités de continuidad y que están trabajando día y noche, con el único objetivo de asegurar tanto la salud de todos nosotros, como la continuidad del negocio, ni de los que estáis operando servicios críticos de apoyo, o de todos los que trabajáis en nuestra red de oficinas, prestando un apoyo esencial a nuestros clientes en estos momentos. Desde aquí os mandamos nuestro más profundo agradecimiento por la gran labor que estáis realizando.



La situación que estamos viviendo es única, y algo que nunca imaginamos vivir. Aunque es una situación difícil, tiene algo muy positivo, y es que nos une a nuestras familias y nos da una oportunidad de estar juntos, algo que no pocas veces echamos de menos en nuestro día a día.



Somos un banco fuerte. Contamos con el mejor equipo, las capacidades y la determinación necesarias para salir adelante. En nuestros 160 años de historia, hemos vivido muchas situaciones complejas y de todas ellas hemos salido fortalecidos. Estamos seguros de que después de esta seremos un banco aún mejor. ¡Mucho ánimo a todos!



Cuidaos mucho,



Carlos Torres Vila y Onur Genç