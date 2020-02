Ericsson, al igual que LG, tampoco asistirá al Mobile World Congress

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ericcson ha anunciado que no asistirá al Mobile World Congress (MWC), el mayor evento de la industria de telecomunicaciones, ya que ha decidido tomar medidas de precaución ante la propagación del coronavirus.



Según ha informado a través de un comunicado, Ericsson ha decidido no acudir al MWC -al igual que decidiera hace unos días LG- después de una extensa evaluación interna de riesgos.



La compañía ya ha tomado una serie de medidas de precaución para garantizar la salud y la seguridad de los empleados y minimizar el impacto en las operaciones de la compañía.



Ericsson destaca que desde la organización del evento, GSMA, ha hecho todo lo posible para controlar el riesgo.



A pesar de ello, Ericsson resalta que al tener uno de los expositores más grandes, tiene miles de visitantes cada día y aunque el riesgo sea bajo, no pueden garantizar la salud y la seguridad de sus empleados y visitantes.



El presidente y consejero delegado de Ericsson, Börje Ekholm, ha dicho que "la salud y la seguridad" de sus empleados, clientes y otras partes interesadas son su "máxima prioridad".



Ha añadido que no es una decisión que hayan tomado "a la ligera" ya que esperaban la llegada del MWC para poder presentar "las últimas innovaciones".



"Es muy desafortunado, pero creemos firmemente que la decisión comercial más responsable es retirar nuestra participación del evento de este año ", ha subrayado.



Para mostrar las innovaciones de la compañía, Ericsson llevará las demostraciones y el contenido creado para MWC Barcelona a los clientes en sus mercados locales con eventos locales llamados "Ericsson Unboxed".