Un español será el nuevo CEO de Pepsi

Nooyi, de 62 años, renunciará el 3 de octubre después de 24 años con la compañía, los últimos 12 como consejera delegada, informó Pepsico.



La ejecutiva seguirá de presidenta de la multinacional hasta principios de 2019 para garantizar una transición fluida y sin problemas.



El barcelonés Ramón Laguarta también fue elegido miembro de la junta directiva de la compañía y su incorporación será también a partir del 3 de octubre.



"Liderar PepsiCo fue realmente el honor de mi vida, y estoy increíblemente orgullosa de todo lo que hemos hecho en los últimos 12 años para promover los intereses no solo de los accionistas, sino de todas las partes interesadas en las comunidades a las que servimos", dijo Nooyi, nacida en la India, a través de un comunicado.



Según recordó PepsiCo, desde el 31 de diciembre de 2006 el rendimiento total para los accionistas fue del 162% hasta el 31 de diciembre de 2017. Los dividendos por acción casi se triplicaron durante la gestión de Nooyi, de US$ 1,16 en 2006 a US$ 3,17 en 2017, una tasa de crecimiento anual compuesto de casi un 10%.



Nooyi cree que Ramón Laguarta es "exactamente la persona adecuada para construir sobre nuestro éxito. Es un excelente ejecutivo con un largo y probado historial de negocios en crecimiento (...) y ha demostrado que sabe cómo navegar con éxito. Ramón ha sido un socio fundamental en la gestión de la empresa, y estoy seguro de que llevará a PepsiCo a nuevas y mayores alturas en los próximos años ".



Laguarta se convertirá en el sexto CEO en los 53 años de historia de PepsiCo. Todos han sido nombrados de dentro de la organización, un ejemplo de "planificación en la sucesión de PepsiCo", según la propia compañía.



Laguarta ocupó varios puestos de dirección ejecutiva en sus 22 años en PepsiCo. Desde septiembre de 2017, Laguarta supervisó como presidente operaciones globales, estrategia corporativa, políticas públicas y asuntos gubernamentales.



Anteriormente, estuvo como director ejecutivo en África Subsahariana, uno de los negocios más complejos de PepsiCo con operaciones que abarcan tres continentes y que comprendían mercados en desarrollo y emergentes. Antes de eso, se desempeñó como presidente de la región PepsiCo de Europa del Este y en diversas funciones de ventas, marketing y otras funciones comerciales en toda Europa.



Antes de PepsiCo, Laguarta trabajó para Chupa Chups, una empresa líder de confitería con sede en España, donde ocupó diversos cargos internacionales en Europa y EE.UU.



Laguarta obtuvo un MBA de ESADE Business School en España y un Máster en Gestión Internacional de Thunderbird School of Global Management en Estados Unidos. Nacido en Barcelona, habla varios idiomas, incluyendo inglés, español, francés, alemán y griego.



[EN BASE A EFE]