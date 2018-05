Estados Unidos multa a filial de Panasonic con US$ 280 millones por corrupción

La SEC sancionó con US$ 143 millones a la filial de la multinacional japonesa por haberse saltado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y por haber cometido infracciones de fraude contable en su negocio global de aviación, según un comunicado de la comisión reguladora.



Según la orden de la SEC, Panasonic Avionics, filial estadounidense de Panasonic, proveedora de sistemas de comunicación y entretenimiento en vuelo, ofreció un puesto de consultoría a un funcionario gubernamental de una aerolínea estatal para inducirle a que ayudara a obtener y retener negocios de su compañía.



En ese entonces, Panasonic estaba negociando dos acuerdos con la aerolínea en cuestión valorados en más de US$ 700 millones.



Para conseguir esos contratos, la firma de origen japonés pagó al funcionario aproximadamente US$ 875.000 por un trabajo que requirió "poco o ningún trabajo", utilizando un proveedor externo no relacionado para ocultar los pagos.



Por su parte, la Justicia estadounidense también anunció que Panasonic Avionics deberá hacer frente a una sanción penal de US$ 137 millones, como parte de un acuerdo con la compañía relacionado con las violaciones de fraude contable de la FCPA.



