Estados Unidos se queda abajo del boom turístico

Según cifras entregadas por la Organización Mundial de Turismo, durante el año pasado el número de viajes turísticos realizados en el mundo aumentó un 7% en relación a las cifras obtenidas en 2016.



Sin embargo, no todos se beneficiaron por igual de este boom , ya que incluso hubo naciones que no lograron números positivos. Este es el caso de Estados Unidos, que pese a contar con ciudades tradicionalmente turísticas vio caer un 4% las llegadas a su territorio, alcanzando los 73 millones.



La baja no solo profundiza las caídas en este terreno para el país norteamericano, que en 2016 también había registrado una disminución de 2%, sino que también dio la oportunidad a España de sobrepasarlo como el segundo país más visitado del orbe.



Según CNN, entre las causas de la caída se cuentan la cada vez más restrictiva política de migraciones impulsada por el Presidente Trump, además del alza mundial que experimentó el dólar durante el año pasado. Con ese escenario, las estimaciones hablan de que el declive le habría costado al menos unos US$ 4.600 millones en ingresos a la economía del país.