Estados Unidos sanciona a Amazon por saltarse prohibición y vender a la embajada cubana

Amazon y el Gobierno estadounidense alcanzaron este miércoles un acuerdo por el que la firma pagará US$ 134.523 como sanción por haberse saltado las prohibiciones de mantener vínculos comerciales con varios países y entidades diplomáticas, entre ellas la embajada de Cuba.

La empresa con sede en Seattle (estado de Washington, EE.UU.) prestó sus servicios y vendió sus productos a personas que se encontraban en países o regiones con los que el Gobierno prohíbe mantener vínculos comerciales sin autorización previa, o con personas empleadas por embajadas de estos países.



Según un comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU., Amazon vendió a individuos en Irán, Siria y Crimea (anexionada por Rusia) y a otros que estaban empleados por las embajadas de Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria, pese a tener prohibidas dichas operaciones con todos ellos.



Ante estas violaciones de la ley, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (dependiente del Tesoro) y la firma que dirige Jeff Bezos iniciaron conversaciones que finalmente resultaron este miércoles en el acuerdo por el que Amazon abonará al Gobierno US$ 134.523.



De acuerdo con lo apuntado por el Tesoro, las ventas de Amazon a estos individuos no se habrían producido con la intención clara de saltarse la ley, sino como consecuencia de "deficiencias en el proceso de revisión" de pedidos por parte de la compañía.



"La cuantía acordada refleja el convencimiento por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de que las aparentes violaciones de Amazon no tuvieron carácter de ofensa y la empresa las reveló voluntariamente", indicaron desde el Tesoro estadounidense.



Estados Unidos mantiene una lista de individuos, regiones y países con los que está prohibido mantener vínculos comerciales para las empresas estadounidenses salvo que se cuente con permiso gubernamental expreso.



En esa lista se incluyen países, regiones y regímenes que el Gobierno considera contrarios a los intereses de EE.UU., organizaciones terroristas, traficantes de drogas y personas que presuntamente participan en actividades dedicadas a la proliferación de armas de destrucción masiva.