Estudio de Harvey Weinstein se estima que s evendería por menos de US$500 millones

Weinstein Co., el asediado estudio cofundado por el deshonrado productor Harvey Weinstein, está cerca de ser vendido por menos de US$500 millones, según informó el Wall Street Journal, citando a personas no identificadas familiarizadas con el asunto.



Debido a las facturas legales y los gastos de operación, los propietarios no recibirían efectivo de un acuerdo, que implicaría que el nuevo dueño asuma aproximadamente US$250 millones en deuda, dijo el periódico.



La junta de la compañía ha seleccionado a seis compradores potenciales, donde están incluidos los estudios Lions Gate Entertainment Corp., un grupo liderado por la ex directora de Small Business Administration Maria Contreras-Sweet, la productora Killer Content y las firmas de inversión Vine Alternative Investments y Shamrock Capital Investments, de acuerdo al WSJ.



Situación de la empresa

Weinstein Co. ha atravesado dificultades después de haber tenido que expulsar a H. Weinstein el año pasado por las denuncias de abuso sexual provenientes de hasta 80 mujeres. Un préstamo de US$35 millones del Fortress Investment Group fracasó y un acuerdo de financiación con Colony Capital se evaporó, lo que obligó a la compañía a comprar tiempo en noviembre vendiendo los derechos de la película infantil "Paddington 2" a Warner Bros. por US$32 millones.



Weinstein ha negado haber cometido los abusos u haber tenido relaciones sexuales no consensuadas. Weinstein Co. no respondió a las solicitudes de comentarios por parte de Bloomberg.



La compañía, productora de programas de televisión como "Project Runway" y películas como la ganadora del Oscar "The King's Speech", se vio obstaculizada por las deudas y las posibles responsabilidades derivadas de las acciones de su cofundador, señaló el fundador de Colony Capital, Tom Barrack, en octubre a Bloomberg.



"Si se pudiera eliminar el elemento de Weinstein, si se pudiera abordar la toxicidad de las responsabilidades que lo rodean, y si el contenido de la empresa pudiera continuar de manera normal, se podría rescatar algo de valor", puntualizó Barrack.

