Europa abre investigación a Nike para ver si se favoreció por tributar en Holanda

La apertura de la investigación no prejuzga su resultado y a partir de ahora Holanda y otras partes interesadas podrán presentar a Bruselas sus puntos de vista, señaló el Ejecutivo de la Unión Europea (UE) en un comunicado.



El análisis de la CE se centra en el tratamiento fiscal que Países Bajos dio a dos compañías del grupo Nike con sede en ese país europeo: Nike European Operations Netherlands y Converse Netherlands.



Ambas firmas desarrollan, comercializan y registran las ventas de los productos Nike y Converse en Europa, Oriente Medio y África.



Según indicó la Comisión, las dos sociedades obtuvieron licencias para utilizar los derechos de propiedad intelectual relacionados con los productos Nike y Converse en esa área geográfica.



Las compañías consiguieron las licencias, a cambio del pago de regalías deducibles de impuestos, de dos entidades del grupo Nike que en la actualidad son empresas no sujetas al pago de impuestos en Holanda.



El conjunto de la estructura corporativa de Nike, más allá de esas dos compañías, se encuentra fuera del alcance de las normas de la UE sobre ayudas de Estado, subrayó el Ejecutivo comunitario.



Entre 2006 y 2015 las autoridades holandesas emitieron cinco resoluciones fiscales ("tax rulings", en inglés), dos de los cuales aún se encuentran en vigor.



Estas respaldan un método para calcular las regalías que deben pagar Nike European Operations Netherlands y Converse Netherlands por el uso de la propiedad intelectual.



Como resultado de las resoluciones, ambas empresas solo pagan impuestos en Holanda por un margen operativo limitado basado en las ventas.



A la CE le preocupa que el pago de las regalías avalado por las resoluciones fiscales "pueda no reflejar la realidad económica".



"Las regalías parecen superiores a lo que compañías independientes que hubieran negociado en términos de mercado habrían acordado entre ellas conforme a los principios de competencia plena", apuntó Bruselas.



En concreto, el análisis preliminar de Bruselas muestra que Nike European Operations Netherlands y Converse Netherlands tienen más de 1.000 empleados y están involucradas en el desarrollo, gestión y explotación de la propiedad intelectual.



Así, Nike European Operations Netherlands anuncia y promociona de forma activa los productos Nike en Europa, Oriente Medio y África, y asume sus propios costes vinculados a las actividades de "marketing" y ventas.



Sin embargo, los receptores de las regalías son entidades del grupo Nike que no tienen empleados y no llevan a cabo actividades económicas.



Por tanto, la investigación de Bruselas se centrará en si las resoluciones fiscales sobre los pagos de las regalías han podido reducir de forma indebida la base imponible en Holanda de Nike European Operations Netherlands y Converse Netherlands desde 2006.



Como resultado, Holanda ha podido conceder al grupo Nike "una ventaja selectiva" al permitirle pagar menos impuestos que otras empresas o grupos cuyo precio de las transacciones se fija de acuerdo con las condiciones de mercado.



Si esa hipótesis se confirma, significaría que Nike se ha beneficiado de una ayuda de Estado ilegal, advirtió el Ejecutivo comunitario.



[EFE]