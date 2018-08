Expertise en crear soluciones a medida para depósitos

La dinámica de las empresas lleva a que por las necesidades de sus negocios —como la incorporación de un nuevo, el incremento del volumen de stock o la instalación de una oficina— deban reformular el equipamiento para almacenaje y exhibición de productos ya instalado en sus depósitos.



Frente a esa demanda del mercado, la empresa especializada en soluciones de almacenamiento, Prontometal, está apostando al desarrollo de proyectos a medida para clientes corporativos.



«La demanda viene en crecimiento, la gente ya no quiere más el hormigón sino soluciones flexibles y a medida, pre-hechas y adaptables cuidando siempre una buena relación calidad-precio», definió el director de Prontometal, Gabriel Noachas.



El universo de empresas que impulsa esta demanda es vasto; abarca tanto a firmas comerciales como industriales, distribuidoras, logísticas, retailers, de electrodomésticos, enumeró Noachas.



Para atender sus necesidades, la línea de productos de la compañía incluye entrepisos, racks y estanterías (por ejemplo, en dos y tres plantas modulares) que se presentan como una solución para clientes que necesitan mejorar su capacidad para almacenamiento.



En estos casos «se utiliza mucho el entrepiso para ganar área (de depósito) y poder tener una flexibilidad importante entre productos de forma de manejarlos cómodamente en el lugar aprovechando la altura «, explicó Noachas, quien destacó la velocidad en el armado de estas estructuras. De hecho, la instalación se concreta en 24 horas. Prontometal lidera el mercado de entrepisos, «donde ha demostrado su posición con una mayoría absoluta en los últimos shopping centers», abundó el director de la firma.



La flexibilidad de las soluciones está basada en las calidades de los productos (tanto de origen nacional como importado) y en el sistema de trabajo de la compañía, apuntó el director de Prontometal. En cuanto a los productos, «uno puede poner y sacar pilares, hacer una comunicación entre la parte de arriba y la de debajo (del depósito) de manera fácil», resaltó. Los materiales empleados en estos proyectos se caracterizan por ser reutilizables en diferentes y nuevas configuraciones, además de que se pueden trasladar dentro de la misma planta o a otra locación.



Ventajas

Esa adaptabilidad tiene un efecto directo en el presupuesto de las empresas, aseguró Noachas: «Con esto no tiene que hacer toda la instalación de primera y pensando hasta el último detalle» sino que puede ir actualizando las características del depósito de acuerdo a las necesidades que surjan de la actividad de la empresa. Según estimó, cada dos años, o incluso antes de ese lapso, las empresas empiezan a tener necesidades referidas a la reconfiguración de sus depósitos.



Al encarar un proyecto a medida, el asesoramiento es central. Prontometal tiene a su favor «el knowhow de haber hecho más de 3.000 entrepisos», subrayó su director. La empresa aprovecha esa experiencia para atender los requerimientos de los clientes y resolver incluso los imprevistos que se puedan presentar en el armado de las soluciones. Además, para no afectar la operativa de las empresas -con el impacto económico que eso trae- , los equipos ejecutan los proyectos en «tiempo récord».



«Logramos instalaciones ultrarrápidas por el sistema de Prontometal que no solo está dado por los elementos, sino por los procedimientos internos, que ya están muy aceitados, y el knowhow», remarcó Noachas.



A ello sumó el servicio de posventa y la garantía que otorga la empresa como otra ventaja comparativa. «Con esto, el empresarios se olvida del tema del depósito, porque con la solución no le aparecen problemas y puede seguir enfocado en su negocio», señaló y a la vez agregó que este respaldo desmarca a la empresa de proveedores internacionales que, según dijo, «no ofrecen soporte».



Con estos diferenciales, Prontometal apunta a seguir creciendo en este segmento del mercado. «Al comprar soluciones a medida en Uruguay tenés muchas ventajas», remató Noachas.



Trabajo de laboratorio «Nos adecuamos al espacio y a cada situación», resaltó el director de Prontometal Gabriel Noachas, que destacó el trabajo realizado para Laboratorio Gador, firma regional de productos farmacéuticos. Allí se colocaron entrepisos, racks, estanterías y pasarelas, para aumentar la capacidad logística, atendiendo la normativa municipal y los estándares internacionales. Noachas lo rescata por su complejidad, ya que involucra la gestión de material delicado y de ambientes controlados.