Fabricados en un laboratorio: así serán los diamantes que ahora venderá De Beers

Como histórico. Así es catalogada la nueva medida de De Beers, la compañía de diamantes que hace un tiempo había jurado jamás vender piedras creadas en laboratorio y que hoy hizo lo contrario para frenar a los fabricantes rivales, quienes ya venden cerca de US$ 80 millones en gemas.



Con esta medida, De Beers apunta a conquistar a los consumidores más jóvenes y a quienes buscan evitar el derroche en joyas.



Un diamante fabricado artificialmente de 1 quilate se vende en cerca de US$ 4.000, sin embargo, uno natural duplica el precio anterior, llegando a los US$ 8.000. Se estima que los diamantes de laboratorio de De Beers se venderán en cerca de US$ 800 por quilate.