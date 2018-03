Facebook ampliará su servicio de búsqueda de empleo en 40 países

Facebook anunció el miércoles la ampliación de su servicio de búsqueda de empleo a 40 países, luego de haberlo lanzado en febrero de 2017 en Estados Unidos, en una nueva etapa de diversificación de la red social.



Entre los países incluidos están México, Brasil, España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, indicó Facebook. El lanzamiento debería ocurrir en las próximas semanas, pero la red social no precisó la información.



La aplicación permite a una empresa postear una oferta de empleo, que puede redactar en un formato estándar. Desde hace poco, "Jobs" propone a las empresas publicar sus ofertas de empleo desde un teléfono inteligente.

La utilización del servicio básico es gratuito para el empleador, que puede no obstante dar más visibilidad a su anuncio pagando.



Para los candidatos, el servicio es igualmente gratuito y estará disponible desde un teléfono inteligente a partir de su lanzamiento.



Preguntado por la AFP en el marco de una presentación en Nueva York, Alex Himel, vicepresidente de Facebook a cargo de las actividades locales, declinó precisar la cantidad de anuncios que actualmente se publican en Facebook.



El ejecutivo recordó que un estudio realizado por la red social demostró que uno de cada cuatro usuarios ha recurrido a Facebook para encontrar trabajo. La red social tiene cerca de 150 millones de usuarios en Estados Unidos, 2.100 millones de usuarios en el mundo y 70 millones de empresas activas en su plataforma a nivel mundial.



Ello le permite abordar el mercado laboral y, en particular, llegar al de mediana y baja calificación, como los trabajos en el comercio minorista y la restauración, sectores que han sido poco explotados por las plataformas de búsqueda de empleo establecidas, en primer lugar LinkedIn (Microsoft).



Con 70 millones de empresas, "esto nos da la verdadero posibilidad de tener una amplia cobertura de empleos disponibles en su área", señaló Himel. "Muchas empresas que no pudieron contratar por otro lado lo hicieron con éxito en Facebook", añadió.