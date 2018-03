Facebook cambia políticas de privacidad y Trump prepara arremetida contra Amazon

El escándalo que envuelve a Facebook a raíz de la filtración de los datos de millones de sus usuarios solo se ha vuelto la punta del iceberg en una semana en la que los mercados, gobiernos y autoridades les han dado la espalda a las gigantes tecnológicas.



Facebook, la más exitosa de las redes sociales, ha sufrido en carne propia la desconfianza de sus usuarios debido al uso de los datos de al menos 50 millones de cuentas, los que fueron comprados por la consultora política Cambridge Analytica para crear mensajes políticos en redes sociales que terminaron influyendo en el resultado de la elección presidencial estadounidense en 2016.



El destape del caso gracias al testimonio de uno de los ex empleados de la firma británica, desplomó la reputación de la red social arrastrando también a sus acciones, que registran una caída de más de un 9,6% durante esta semana, despertando también cuestionamientos debido a la falta de seguridad de la información.



Tanto el Parlamento británico como el Congreso estadounidense no tardaron en reaccionar exigiendo rápidamente que el mismo fundador Mark Zuckerberg compareciera para explicar cómo se había gestado la masiva filtración. Pese a que el empresario se rehusó a comparecer en Reino Unido -y ofreció la asistencia en su reemplazo del Jefe de Tecnología o el Jefe de producto de Facebook-, sí lo hará en los próximos días en el Congreso de su país, en donde deberá dar explicaciones a al menos tres comités.



Para calmar el malestar entre sus millones de usuarios y hacer frente a las campañas que han llamado a salir de la red social (a la que incluso se sumó el magnate Elon Musk), Facebook ya anunció cambios en su política de privacidad. Así, con miras a que sus usuarios estén más informados y tengan un mayor control de sus datos, la compañía realizó un rediseño del menú, simplificando los accesos a las herramientas de privacidad, además de mejorar la búsqueda, descarga y eliminación de datos desde la plataforma. Todas estas iniciativas al menos frenaron el descenso de las acciones el miércoles, jornada en la que los papeles de la firma subieron un 0,53%.



RELACIONADAS Zuckerberg acepta declarar en el Congreso de Estados Unidos Zuckerberg acepta declarar en el Congreso de Estados Unidos Video Zuckerberg acepta declarar en el Congreso de Estados Unidos Facebook se disculpa en Gran Bretaña publicando anuncios en diarios By Lucía Baldomir Facebook se disculpa en Gran Bretaña publicando anuncios en diarios Facebook se disculpa en Gran Bretaña publicando anuncios en diarios

Nuevo round contra Amazon

Pero la firma liderada por Zuckerberg no ha sido la única víctima esta semana. Amazon también cayó en Wall Street el miércoles, esta vez debido a que Donald Trump está en contra de su modelo de negocios.



En concreto, según los reportes de medios económicos, el Mandatario norteamericano estaría preparando sus dardos contra la firma liderada por Jeff Bezos, amenazando con modificar las normativas fiscales que rigen a la compañía. Todo esto, debido a que según su visión, el gigante de las ventas online sería el principal responsable del mal momento del comercio minorista en el país, el que ha causado la quiebra de una decena de compañías, dejando sin empleo a miles de trabajadores.



De acuerdo a lo que algunas fuentes habrían revelado a la publicación digital norteamericana Axios, "el Capitolio quiere la sangre de Facebook, pero el presidente Trump no está interesado. En su lugar, el gigante tecnológico contra el que quiere ir es Amazon". Estas declaraciones fueron más que suficientes para que se resistieran las acciones de la firma de e-commerce en Wall Street: solo en la jornada de este miércoles los títulos de la compañía cayeron un 4,38% para cerrar en US$ 1.431 por unidad, una cifra que equivale a la pérdida de casi US$ 50 mil millones en la capitalización bursátil de la cuarta empresa más valiosa del mundo.