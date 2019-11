Facebook entra en beneficios en España tras declarar ingresos publicitarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facebook entró en beneficios en España el pasado ejercicio, después de haber empezado a declarar en este país los ingresos publicitarios que obtiene aquí y no como hacía hasta ahora en Irlanda, un país con ventajas fiscales.



Según la información remitida al Registro Mercantil y recopilada por Infoempresa, la red social cerró 2018 con un beneficio neto en España de 537.591 euros (unos US$ 592.449), frente a las pérdidas de 957.830 millones (unos US$ 1.055.571) del año anterior, e ingresó 112,6 millones (US$ 124 millones), once veces más que los 10,15 millones (US$ 11,19 millones) de 2017.



Esto se debe a que hasta ahora Facebook declaraba en Irlanda los ingresos publicitarios que obtenía en Europa, y en España únicamente prestaba "servicios de soporte de ventas y marketing al grupo Facebook", según consta en su memoria de cuentas anuales.



En cambio, en julio pasado amplió sus actividades para actuar también como "revendedor de servicios de publicidad a clientes españoles designados".



Pese a este cambio, los pagos a la hacienda española no se incrementan en la misma medida porque de los 112,6 millones(US$ 124 millones) ingresados en España, cerca del 85 % se transfirieron a Irlanda en concepto de prestación de servicios.



Al mismo tiempo, desde Irlanda se transfieren a la filial española 9,2 millones de euros (US$ 10,14 millones) por sus servicios de marketing, con lo que finalmente algo más del 76 % de los ingresos que Facebook obtuvo en España se terminaron derivando a la filial irlandesa.



Así, la empresa pagó 864.098 euros (US$ 952.274) en tributos sobre beneficios (el 61,6 % del resultado antes de impuestos), mientras que el año anterior había abonado cerca de un tercio de esa cantidad.



Facebook anunció el cambio fiscal el año pasado en medio de la polémica generada en torno a la estrategia de muchas compañías de centralizar el grueso de sus ingresos en países con ventajas fiscales.